이 대통령, 오늘 아세안·APEC 순방 출국…다자외교 소화

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 오늘(16일) 필리핀 마닐라에서 열리는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의, 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 차례로 참석하는 3박 4일간의 순방을 떠납니다.이 대통령은 16일 마닐라에서 열리는 한-아세안 정상회의에 참석, 지난해 제시한 '한-아세안 CSP(포괄적 전략동반자 관계) 비전'의 이행성과를 공유하고 협력 강화 방안을 논의합니다.이어 한-메콩 정상회의에서 메콩 국가들과의 핵심 광물 협력, 초국가 범죄 공동 대응 방안을 논의합니다.내일 오전에는 아세안+3(한·중·일) 정상회의에 참석해 미래 협력방향을 제시하고, 오후엔 취임 후 처음으로 동아시아정상회의(EAS)에 참석해 온라인 스캠 등 역내 주요 현안에 대한 우리 정부의 입장을 표명하고 한반도 평화공존 구상을 공유할 계획입니다.18일에는 중국 선전으로 이동해 중국 화남지역 한국인 오찬 간담회, CEO(최고경영자) 서밋, 시진핑 중국 국가주석 내외가 주최하는 환영 만찬 등의 일정을 소화합니다.마지막 날인 19일 오전에는 APEC 본회의에 참석해 '함께 번영하는 아시아태평양 공동체 구축 - 개방, 혁신, 협력'을 주제로 정상들과 논의합니다.다자회의 일정을 소화하는 틈틈이 양자 정상회담도 이어질 전망입니다.순방 첫날인 16일 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령과의 정상회담이 예정된 가운데 청와대는 일본, 중국 등과 추가 양자회담 일정도 조율 중입니다.위성락 청와대 국가안보실장은 지난 12일 브리핑에서 "이번 순방에서 한반도 평화공존 및 공동 성장 정책에 대한 아세안과 APEC 회원국들의 변함없는 지지를 확인하고, 한반도의 평화와 안정을 위한 긍정적 메시지를 발신하고자 한다"고 밝혔습니다.아울러 "이번 순방에서 주요국과 실질협력 강화를 통해 국민과 기업이 체감하는 외교를 지속적으로 구현하겠다"며 "에너지 공급망, 초국가범죄, 식량안보 등 공동의 도전과제에 대한 해법 논의도 주도할 것"이라고 강조했습니다.