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촬영→전송→수신 어떻게…"사기도박 장비의 진화"

이현정 기자
작성 2026.11.16 07:00 수정 2026.11.16 07:06 조회수
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<앵커>

세무사 시험 수석 합격자가 부정행위를 했다고 실토한 내용을 바탕으로 저희가 직접 재현을 해봤습니다. 초소형 카메라와 초소형 이어폰을 쓰니까 알고 들여다보지 않으면 부정행위를 잡아내기가 아주 어려운 수준이었습니다.

이현정 기자가 설명해 드립니다.

<기자>

세무사 시험 수석 합격자 한모 씨가 시험에 이용한 도구는 초소형 카메라였습니다.

[한모 씨/세무사 시험 수석 합격자 : 초소형 카메라를 이용해 시험 문제를 찍고, AI로 전송을 해서 스마트폰으로 답을 확인하는 방법으로 부정행위를 저질렀습니다.]

자신을 모방해 비슷한 부정행위가 발생할 수 있다며 구체적인 내용을 공개하지는 않았는데, 초소형 이어폰이나 진동 수신기로 정답을 확인했을 가능성이 제기됩니다.

지금 제 앞 노트북 화면이 이렇게 실시간으로 스마트폰에 나오고 있는데요.

제 단춧구멍에 숨긴 초소형 카메라가 찍고 있는 겁니다.

스마트폰에서 AI가 문제를 풀면 이어폰으로 정답을 알려줍니다.

쇠구슬 모양의 이어폰이 얼마나 작은지 면봉 모양의 자석으로 빼야 할 정도라 사람이 가까이 접근해도 바로 알아채기 어렵습니다.

보안 업체 관계자들은 과거 사기도박 범죄에 쓰이던 장비가 진화한 거라고 말합니다.

이어폰으로 몰래 말을 해주던 주체가 이제 사람이 아닌 AI로 대체가 됐다는 겁니다.

[김정국/전 한국도청탐지업협회장 : 그런 장비를 갖추고 있어요. 사기 도박하는 애들이 주로 쓰는 수법이에요. 넥타이 같은 데 카메라를 설치하거나.] 

AI 안경을 끼고 시험을 보면 즉시 정답이 나오는 것과 달리, 초소형 카메라를 사용해 AI로 전송하고 답을 받는 등 여러 단계를 거쳐야 하는 만큼 전문 장비 제조 업체가 있을 거라는 주장도 나옵니다.

[김정국/전 한국도청탐지업협회장 : 만약에 AI 안경이었으면 (조력자의) 개입이 필요 없잖아요. 근데 지금 기술적으로 까다롭거든요.] 

한 씨가 그동안 준비하고 연습한 과정을 수사기관에서 모두 밝히겠다고 한 만큼, 외부 조력자가 있었는지 여부도 경찰의 수사 대상이 될 전망입니다.

(영상취재 : 김남성·양현철, 영상편집 : 박지인, 영상출처 : 유튜브 '이돈호 변호사')
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