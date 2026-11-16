FT "젠슨 황, 엔비디아 CEO 복귀 논의 중…백악관 설득 시도"

▲ 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 물러난 지 불과 나흘 만에 다시 복귀를 노리고 있는 것으로 알려졌습니다.영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 현지시간 15일 복수 소식통을 인용해 황 전 CEO가 측근들과 CEO 자리 복귀에 대해 논의했다고 보도했습니다.한 측근은 황 전 CEO 복귀 로비를 위한 실리콘밸리 임원진으로 구성된 '전시 상황실'(War room)이 꾸려지고 있으며, 백악관의 지지 확보를 시도할 것이라고 밝혔습니다.이미 황 전 CEO의 복귀를 위한 공개 캠페인이 힘을 얻고 있습니다.그의 복귀를 요구하는 온라인 청원 '스탠드 위드 젠슨'에 현재까지 15만6천여명이 서명했습니다.특히 일론 머스크 스페이스X·테슬라 CEO와 팀 스위니 에픽게임즈 CEO, 개리 탄 Y콤비네이터 CEO, 에이든 고메즈 코히어 공동창업자 등이 공개적으로 이름을 올렸습니다.황 전 CEO는 직원들로부터도 여전히 열렬한 지지를 받고 있으며, 이들 역시 온라인 청원에 임직원임을 밝히고 공개적으로 복귀를 촉구했습니다.엔비디아의 주요 주주인 알티미터 캐피털의 브래드 거스트너 CEO와 아트레이디스 매니지먼트의 개빈 베이커 창업자는 이미 이사회에 "황 전 CEO의 복귀를 포함해 모든 선택지를 논의해야 한다"고 요구하기도 했습니다.황 전 CEO의 측근은 "프론티어 랩(AI기업들)을 제외한 테크 업계 모든 이들이 젠슨 황을 사랑한다"고 설명했습니다.문제는 정치권을 설득할 수 있느냐입니다.최근까지 폭로된 황 전 CEO와 관련된 사안은 단순한 불륜 문제가 아니라 미국의 수출 통제 규정을 우회해 엔비디아 반도체가 중국에 반출됐다는 의혹과도 연결돼 있습니다.스콧 베선트 재무장관 역시 이날 엔비디아의 책임을 언급하고 "대대적인 쇄신"을 촉구하며 후임자를 회사 외부에서 찾으라고 촉구했습니다.황 전 CEO가 지배주주에 해당하는 지분을 확보하지 못한 상황에서 이사회와 맞서야 한다는 점도 걸림돌입니다.새 경영진은 오는 17일 엔비디아 3분기 실적발표를 앞두고 최대한 회사를 안정시키는 데 골몰하고 있습니다.황 전 CEO는 지난 12일 사임했으며 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡고 있습니다.(사진=게티이미지)