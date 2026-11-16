'젠슨 황' 궁지 몰린 러트닉…"가족 회사 연루"

<앵커>



젠슨 황 전 엔비디아 CEO가 사임한 이후 불똥이 미국 행정부로 번지고 있습니다. 대중국 칩 통제를 미뤘다는 의혹을 받는 러트닉 상무장관의 가족 회사가 반도체 수출에 연루됐다는 의혹까지 불거졌습니다.



한성희 기자입니다.



<기자>



하워드 러트닉 상무장관이 이번 주 APEC 정상회의 참석차 중국을 찾는 트럼프 대통령과 에어포스원에 동승할 예정이라고 미 언론 세마포가 보도했습니다.



러트닉 장관은 엔비디아 고객사인 싱가포르 기업 '메가스피드'를 수출 블랙리스트에 올리지 않아 거센 비판을 받고 있습니다.



이 회사에는 젠슨 황 전 CEO와 부적절한 관계였던 중국 스파이 의심 인물이 몸담았는데, 각료들이 제재를 요구해도 러트닉 장관이 무역전쟁을 우려해 버텼다는 보도가 잇따랐습니다.



공화당에서도 경질 경고가 나오지만 세마포는 이번 동행을 트럼프 대통령이 적어도 방중 때까지는 러트닉 장관을 곁에 두겠다는 신호로 해석했습니다.



이런 가운데 러트닉 장관이 세우고 지금은 아들이 운영하는 금융사가 중국 기업에 AI 연산 능력을 공급해 미국 규제를 우회할 수 있는 동남아 데이터센터 업체와 밀접한 관계라고 뉴욕타임스가 보도했습니다.



매체는 이 관계가 장관의 결정에 영향을 줬다는 증거는 없다면서도 이해 상충 소지를 지적했는데, 러트닉 장관 논란이 사익 추구 의혹으로까지 번지는 모양새입니다.



지난 13일 상무부를 공개 비판한 베선트 재무장관은 화살을 엔비디아로도 돌렸습니다.



[스콧 베선트/미국 재무장관 : 이사회가 새 리더를 찾을 때 회사 밖으로 눈을 돌려야 한다는 생각이 듭니다. 회사 안에서 벌어진 일을 보면 극적인 쇄신이 필요합니다.]



앞서 트럼프 대통령도 후임으로 팀 쿡 전 애플 CEO를 거론했습니다.



엔비디아는 현지 시간 17일 크레스 임시 CEO 체제의 첫 실적을 발표합니다.



(영상편집 : 김진원)