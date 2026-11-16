한국 야구, APBC 결승서 일본에 패배…3회 연속 준우승

▲ 한국 야구대표팀

최원호 감독이 이끄는 한국 야구대표팀이 또다시 일본의 벽을 넘지 못하고 제3회 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC)에서 준우승했습니다.대표팀은 어제(15일) 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열린 APBC 일본과 결승에서 상대 마운드 공략에 실패하며 1대 5로 패했습니다.이로써 한국은 1회와 2회 대회에 이어 3회 연속 준우승에 머물렀습니다.한국 야구는 2015 프리미어12 준결승전 승리 이후 일본전 연패도 13경기로 늘렸습니다.대표팀은 1회초 선두 타자 김지찬이 내야 안타로 출루하면서 기회를 잡았습니다.그러나 후속 타자 김도영과 김주원이 일본 선발 다카하시 히로토에게 연속 헛스윙 삼진으로 물러났고, 1루 주자 김지찬이 도루에 실패하면서 득점 기회를 살리지 못했습니다.한국은 1회말 수비에서 선발 투수 김건우(SSG 랜더스)가 니시카와 미쇼에게 좌월 솔로 홈런을 허용해 선취점을 내줬습니다.2회초 1아웃 1루 공격을 살리지 못한 대표팀은 3회말 추가 실점했습니다.김건우는 선두 타자 쇼지 유다이에게 우전 안타와 2루 도루를 내줬고, 도루 과정에서 포수 조형우의 송구 실책이 나오면서 노아웃 3루가 됐습니다.이후 김건우는 무네야마 루이에게 우익수 오른쪽에 떨어지는 적시 2루타를 맞아 0대 2로 끌려갔습니다.승부의 흐름은 5회 일본 쪽으로 크게 기울었습니다.4회까지 일본 타선을 2실점으로 막았던 김건우는 5회 들어 급격히 흔들렸습니다.선두 타자 고지마 다이가에게 우전 안타를 내줬고 후속 타자 쇼지의 희생번트 타구를 1루로 악송구하면서 노아웃 1, 2루 위기에 몰렸습니다.박정진 투수 코치는 마운드에 올라 흐름을 끊으려 했지만, 김건우는 좀처럼 안정을 찾지 못했습니다.후속 타자 마사키 도모야와 풀카운트 승부를 벌인 김건우는 6구째 가운데 몰린 공을 던졌다가 좌중월 3점 홈런을 얻어맞았습니다.점수는 순식간에 0대 5로 벌어졌습니다.일본 선발 다카하시를 상대로 고전하던 한국은 7회초 공격에서 반격에 나섰습니다.1아웃 후 안현민이 좌익선상 2루타를 쳐 팀의 첫 장타를 기록했고, 후속 타자 김휘집이 진루타를 쳐 2아웃 3루 기회를 이어갔습니다.이후 대타 안재석(두산 베어스)은 볼카운트 1볼 1스트라이크에서 가운데 몰린 직구를 걷어내 좌전 적시타를 터뜨렸습니다.거기까지였습니다.한국은 남은 이닝에서 점수를 뽑지 못했고 그대로 경기를 마무리했습니다.한국은 8회에 상대 팀 두 번째 투수 이시다 유타로에게 삼자 범퇴로 물러났습니다.9회 마지막 공격에서는 일본 세 번째 투수 시노하라 히비키에게 점수를 뽑지 못했습니다.선두 타자 김도영은 시노하라를 상대로 가운데 담장을 직격하는 2루타를 뽑아내 무사 2루 기회를 만들었으나, 후속 타자 김주원과 안현민, 김휘집이 모두 범타로 아웃됐습니다.김도영과 안현민, 김주원은 모두 4타수 1안타씩을 기록했습니다.앞서 열린 3, 4위 결정전에서는 호주가 대만에 6대 4로 승리했습니다.APBC는 24세 이하 또는 프로 입단 3년 차 이하 선수와 29세 이하 와일드카드 최대 3명이 출전하는 대회로 2017년과 2023년에 이어 올해 세 번째로 열렸습니다.한국은 풀리그 호주와 1차전에서 7대 8, 일본과 2차전에서 5대 9로 패했으나 대만과 3차전에서 6대 4로 승리했습니다.대만, 호주와 1승 2패 동률을 이룬 한국은 득실점 규정 공식에 따라 결승에 진출했습니다.한국은 준우승 상금 1천만엔(약 8천90만원)을 받았습니다.우승팀 일본엔 3천만엔이 돌아갔습니다.대회 일정을 마친 대표팀은 16일 김포국제공항을 통해 귀국합니다.(사진=AP, 연합뉴스)