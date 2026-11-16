빙속 박지우, 규정 바뀐 월드컵 매스스타트 첫 경기서 5위 선전

▲ 매스스타트 박지우(가운데)

스피드스케이팅 여자 장거리 간판 박지우(강원도청)가 규정이 바뀐 뒤 처음 열린 매스스타트에서 5위에 올랐습니다.박지우는 오늘(15일) 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 1차 대회 여자 매스스타트에서 8분4초48의 기록으로 5위를 차지했습니다.ISU는 올 시즌 월드컵 개막을 앞두고 매스스타트 경기 방식을 기존 포인트 레이스에서 지정된 바퀴를 돌 때마다 최하위 선수들을 탈락시키는 방식으로 변경했습니다.기존에는 4바퀴, 8바퀴, 12바퀴에 상위권 선수들에게 포인트를 부여했지만, 새 규정에서는 이를 폐지했습니다.대신 20명이 출전할 경우 2바퀴부터 14바퀴까지 두 바퀴마다 최하위 선수 2명씩을 탈락시킵니다.마지막에는 살아남은 6명이 최종 두 바퀴를 달려 순위를 가립니다.박지우는 임리원(한국체대)과 함께 출전했고, 두 선수는 12바퀴째까지 생존했습니다.그러나 임리원은 13바퀴째에서 넘어지면서 14바퀴째에서 탈락했습니다.박지우는 최종 6명에 포함돼 메달 경쟁을 이어갔습니다.박지우는 결승선을 두 바퀴 남기고 시작된 마지막 스퍼트에서 한때 3위까지 올라섰으나, 마지막 곡선 주로에서 체력 한계를 드러내며 역전을 허용해 5번째로 결승선을 통과했습니다.우승은 8분2초05를 기록한 네덜란드의 마레이커 흐루너우트가 차지했습니다.이날 여자 매스스타트는 경기 직전 빙질 문제로 중단돼 복구 작업을 거치느라 한 시간 넘게 지연되기도 했습니다.여자 500ｍ 2차 레이스에 출전한 단거리 간판 김민선(의정부시청)이 38초46의 기록으로 12위에 머물렀습니다.전날 여자 500ｍ 1차 레이스에서 14위를 기록한 김민선은 두 번째 레이스에서도 10위권 진입에 실패했습니다.3조 인코스에서 출발한 김민선은 첫 100ｍ를 전체 10위 기록인 10초60에 통과했고, 이후 스피드를 기대만큼 끌어올리지 못했습니다.우승은 37초60을 기록한 네덜란드의 차세대 간판 앙엘 달레만이 차지했습니다.달레만은 여자 1,000ｍ와 여자 500ｍ 1차 레이스에 이어 이번 대회 세 번째 금메달을 목에 걸었습니다.2위는 세계기록 보유자인 펨케 콕(37초67·네덜란드), 3위는 쇼트트랙에서 스피드스케이팅으로 전향한 쉬자너 스휠팅(37초85·네덜란드)이 차지했습니다.남자 500ｍ 2차 레이스에 출전한 구경민(스포츠토토)은 35초00으로 10위에 자리했습니다.남자 매스스타트에 출전한 김승겸(서현고)은 10바퀴째에서 탈락해 12위를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)