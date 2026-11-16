미 '항공 중단 사태' 사흘째 결항…네 탓 공방

<앵커>



미국에서 항공기 이륙이 전면 중단된 이후 그 여파가 사흘째 이어지고 있습니다. 9·11 테러 이후 최장 시간 하늘길이 멈춰 서면서 지금까지 1만 6천 편 넘는 항공편이 결항했는데 정치권은 사태의 책임을 두고 네 탓 공방을 이어가고 있습니다.



워싱턴 이한석 특파원의 보도입니다.



<기자>



현지 시간 15일 오전까지 미국 내 결항 항공편은 1,300편을 넘어섰습니다.



사태 첫날인 지난 13일 9천 편 이상, 어제(15일) 6천600편이 취소된 데 이어 사흘간 누적 결항 규모는 1만 6천900편을 돌파했습니다.



[모스/항공기 승객 : 처음에는 2시간 지연됐어요. 그런데 여기로 오는 도중에 3시간 지연으로 바뀌었어요.]



항공사들이 주말 내내 복구에 나섰지만 항공기와 승무원들이 제때 목적지로 이동하지 못하면서 정상화에 애를 먹고 있습니다.



미 연방항공청은 현지 시간 15일 업무 종료 시점쯤 정상 운항이 가능할 것으로 전망하고 있습니다.



이번 사태를 계기로 1960년대 설치된 구리 선과 25년 된 라우터에 의존해 온 미 항공관제 시스템의 취약성이 고스란히 드러났습니다.



결국 아칸소와 텍사스 시설에서 낡은 통신망을 교체하던 중 과도한 데이터가 쏟아져 전국 22개 관제 센터 중 17곳이 마비됐습니다.



특히 시스템 전환 과정의 대규모 통신 두절 위험이 수년 전부터 경고됐고, 통합 일정표조차 없이 운항량이 많은 금요일 오후에 무리하게 작업을 강행했다는 비판이 거셉니다.



정치권은 책임 공방을 이어갔습니다.



도널드 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 바이든 정부가 시스템 개선을 수년이나 미뤘다며 현대화를 위한 신속한 예산 지원을 의회에 촉구했습니다.



반면 민주당은 트럼프 행정부의 무능을 강하게 질타하고 모든 문서와 이메일을 보존하라며 의회 차원의 강도 높은 조사를 예고했습니다.



사상 초유의 항공대란 속에 67조 원 규모의 추가 예산을 둘러싼 백악관과 야당의 갈등은 더욱 격화할 전망입니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 이승열)