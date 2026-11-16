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경산 아파트 화재 '대응 1단계'…7명 부상

이세현 기자
작성 2026.11.16 06:27 조회수
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<앵커>

어젯밤(15일) 경북 경산시의 한 아파트에서 불이 났습니다. 이 불로 7명이 다쳤습니다.

밤사이 사건·사고 소식, 이세현 기자입니다.

<기자>

불길이 창문을 뚫고 검은 연기와 함께 윗집으로 향합니다.

어젯밤 11시 반쯤, 경북 경산시의 한 아파트에서 불이 났습니다.

한때 인명피해가 커질 우려가 있어 소방 대응 1단계가 발령됐고, 소방은 4개 구조대를 동원해 화재가 발생한 지 약 1시간 40분 만에 불을 모두 껐습니다.

주민 25명이 한밤중에 자력으로 대피했고 60대 남성 1명이 허벅지에 2도 화상을 입었고 6명이 연기를 들이마시는 등 7명이 다쳤습니다.

소방은 화재 원인을 조사하고 있습니다.

---

천장의 구조물들이 시커멓게 탄 채로 무너져 내렸습니다.

오늘 새벽 0시 20분쯤에는 경북 포항시의 45층짜리 아파트 42층에서 불이 났습니다.

신고를 받고 출동한 소방은 약 30분 만에 화재를 진압했습니다.

인명피해는 발생하지 않았습니다.

소방은 전기 콘센트에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사 중입니다.

---

찌그러진 차량 범퍼 아래로 부서진 도보 잔해들이 널브러져 있습니다.

어제저녁 6시 20분쯤 전북 전주시에서는 택시가 주차된 차량과 건물을 충돌하는 사고가 났습니다.

이 사고로 택시 운전자인 70대 남성이 이마 등을 다쳐 병원으로 이송됐습니다.

다행히 주차된 차량과 보행로에는 사람이 없어 추가 인명피해는 발생하지 않았습니다.

경찰은 사고 경위를 조사 중입니다.

(영상편집 : 신세은, 화면제공 : 경북소방본부·전북소방본부)
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