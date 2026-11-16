"가장 힘든 건 등 뒤 화살"…최민희 징계 수순

<앵커>



이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다는 민주당 최민희 의원 발언을 놓고 민주당이 내내 시끄러운 가운데 이 대통령이 강경파를 겨냥하는 듯한 글을 SNS에 잇따라 올렸습니다. 당 지도부도 최 의원에 대한 징계 절차에 사실상 착수했습니다.



전연남 기자입니다.



<기자>



"언제나 그렇듯 가장 힘든 일은 등 뒤에서 날아오는 화살이다, 개혁의 이름을 빌려 개혁을 방해하는 것은 용납하기 어렵다."



이재명 대통령이 SNS에 잇따라 올린 글입니다.



이 대통령 관련 발언으로 논란을 빚은 민주당 최민희 의원 등 당내 강경파를 겨냥한 것으로 해석됐습니다.



대통령의 메시지 이후 당 움직임도 빨라지는 모양새입니다.



김민석 대표는 최 의원에 대한 윤리감찰단의 감찰 조사 결과를 보고받은 뒤 중앙당 윤리 심판원으로 이첩을 지시했습니다.



감찰 조사 지시 사흘 만에 최 의원 사건을 당내 법원 격인 윤리 심판원으로 보낸 건데, 사실상 징계 수순에 들어간 것으로 보입니다.



의원들 사이에서는 "대통령을 흔들지 말라", "없는 사실로 대통령을 왜곡하고 비방하는 일은 더 없어야 한다"는 등 최 의원을 직격하는 공개 메시지도 이어졌습니다.



최 의원은 대통령에 누를 끼쳤다며 거듭 사과하면서도 "신천지 논란은 별개"라며 김 대표를 향한 공세를 멈추지는 않았습니다.



당내 상황이 편치 않은 것은 국민의힘도 마찬가지입니다.



무소속 한동훈 의원 제명 등의 징계가 조작됐다고 의혹을 제기한 윤리위원이 이번 주 초 증거를 공개하겠다고 예고한 상태입니다.



여기에 오는 19일 당원권 1년 정지 징계를 받고 무효 확인 소송을 냈던 친한계 배현진 의원에 대한 1심 선고도 장동혁 대표를 향한 당내 반발에 영향을 줄 것으로 보입니다.



여야 모두 이번 주가 당내 갈등의 중대 분수령이 될 것으로 전망됩니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 이승진)