[단독] '굽네치킨' 납품사업 공짜로 넘겼나…공정위 조사

<앵커>



굽네치킨을 창업한 홍철호 전 대통령실 정무수석이 자녀들이 소유한 회사에 닭고기 납품 사업을 넘겨준 것이 부당 지원에 해당하는지 공정위가 조사에 착수했습니다. 국세청도 이 사업권이 16억 원짜리라고 보고 11억 원대의 세금을 부과했는데, 홍 전 수석은 잘못된 법 해석이라는 입장입니다.



채희선 기자입니다.



<기자>



굽네치킨 본사에 닭고기를 공급하는 회사 '크레치코'입니다.



홍철호 전 대통령실 정무수석의 자녀들이 지분 전부를 가지고 있습니다.



공정거래위원회가 지난 11일과 12일, 이 회사를 현장 조사했습니다.



아버지 홍 전 수석 소유 회사가 굽네치킨에 닭고기를 납품하고 있었는데, 크레치코는 지난 2021년 이 사업을 넘겨받았습니다.



굽네치킨이라는 안정적인 거래처가 확보된 닭고기 납품 사업을 자녀 회사에 공짜로 넘겼다면 부당 지원에 해당할 수 있다는 것이 공정위 판단입니다.



홍 전 수석은 크레치코는 적자 회사라면서 넘긴 사업이 가치가 없었기 때문에 부당 지원이 아니라는 입장입니다.



하지만 공정위는 사업을 받은 뒤에 적자를 봤더라도 돈 벌 기회를 넘긴 행위 자체가 문제라는 입장인 것으로 전해졌습니다.



[이황/고려대학교 법학전문대학원 교수 : 공정거래법상 사업 기회 제공은 현금과 유사한 경제상 이익을 제공하는 행위에 해당할 수 있기 때문에….]



여기에 국세청도 크레치코를 상대로 세무조사를 벌인 사실이 새로 확인됐습니다.



국세청은 감정평가를 거쳐서 자녀 회사가 넘겨받은 닭고기 납품 사업권의 가치를 16억 원으로 평가하고 홍 전 수석 일가에 증여세 포함 11억 원대 세금을 부과했습니다.



홍 전 수석 측은 SBS에 이 과세 처분도 위법이라고 보고 조세 심판을 청구한 상태라고 전해왔습니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 조무환, 디자인 : 한흥수)