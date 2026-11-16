관세사·감평사·가스기사…잇단 의혹에 '전수 조사'

<앵커>



이번 세무사 시험 부정행위 사건은 AI 안경이 아니라 초소형 카메라와 이어폰을 이용한 것으로 추정이 됩니다. 시험장에서 잡아내지 못했다는 것이 이미 드러났기 때문에 다른 중요한 시험들에서도 얼마든지 부정행위가 일어났을 수 있는 상황인데, 청와대는 일단 의심 사례들을 전수 조사하겠다고 밝혔습니다.



노동규 기자입니다.



<기자>



로스쿨 입학을 위해 봐야 하는 법학적성시험, LEET의 최초 만점자 이모 씨가 출연한 한 유튜브 영상입니다.



[이모 씨/법학적성시험 만점자 : 머릿속에 그림을 그리고 재생시키는 그런 훈련을 많이 해야죠. (시험 날) 쉬는 시간에 나가서 뛰고 왔어요.]



공부 비법을 설명한 영상에 부정행위를 의심하는 댓글들이 이어지자, 이 씨는 수능 국어를 실시간 방송으로 풀겠다며 정면 돌파를 선언했습니다.



리트뿐만이 아닙니다.



관세사와 감정평가사 등 최근 치러진 국가자격시험에 대해서도 합격자가 급증했다는 이유 등으로 의혹 제기가 잇따르고 있습니다.



실제 국가자격시험인 가스기사 필답형 실기시험에서는 지난달 말 스마트 안경을 쓴 수험자 1명이 적발돼 실격 처리되기도 했습니다.



국가시험의 공정성과 신뢰성이 흔들리고 있는 겁니다.



청와대는 정책실장 주재로 긴급회의를 열고 대응 방안을 논의했습니다.



[임광현/대통령 비서실장 : 청와대도 사안에 대해서 매우 엄중하게 보고 있고 특히 수능이 다음 주에 있기 때문에….]



우선 국가자격시험 전체를 대상으로 AI 활용 부정행위 의심 사례를 전수 조사하기로 했습니다.



정부 관계자는 그동안 국가자격시험에서 과도하게 높은 점수가 나온 경우들을 들여다볼 예정이라고 말했습니다.



또 당장 수능에서 이런 일이 발생하지 않도록 AI 기기 점검 절차를 마련하기로 하고 시험장 관리 감독 체계도 집중 점검했습니다.



정부는 국무총리 주재로 관계 부처 합동회의를 열고 보다 구체적인 방안을 내놓을 예정입니다.



국회도 최교진 교육부 장관 등을 불러 관련 대책을 집중 질의할 계획입니다.



(영상편집 : 이소영, 디자인 : 김민영·박태영, 영상출처 : 유튜브 '미미미누')