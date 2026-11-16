세무사 수석합격자 부정행위 자백…"AI로 풀었다"

<앵커>



애초에 만점을 받을 수 없게 내는 세무사 시험에서 혼자 한 문제를 틀려서 AI로 부정행위를 한 것 아니냐고 의심 받아온 수석 합격자가 그게 사실이라고 시인했습니다. 회계사 시험에서도 똑같은 방법으로 AI가 문제를 대신 풀어줬지만 시험 주관 기관들은 자백하기 전까지는 전혀 알지 못했습니다.



오늘(16일) 첫 소식, 여현교 기자입니다.



<기자>



올해 세무사 시험에서 수석 합격한 한모 씨.



한 씨는 어제 오전 자신의 법률대리인 유튜브에 나와 세무사 시험에서 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다고 자백했습니다.



[한모 씨/세무사 시험 수석 합격자 : 저는 세무사 1, 2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했습니다. 제가 수석으로 합격한 것은 정당한 노력으로 얻은 결과가 아닙니다.]



한 씨는 초소형 카메라로 시험 문제를 찍어 AI로 보낸 뒤 스마트폰으로 답을 확인했다고 밝혔습니다.



객관식인 1차 시험뿐 아니라 2차 논술형 시험에서도 AI를 이용한 부정행위를 벌였다는 이야기입니다.



1차 시험 160문항 가운데 단 한 문제만 틀린 한 씨는 응시자 평균이 30점가량인 세법학개론에서도 혼자 만점을 받자 부정행위 의혹이 일었습니다.



한 씨는 또 공인회계사 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다고 실토했습니다.



부정행위를 저지른 이유에 대해서는 수험생 시간이 얼마나 길어질지 몰라 초조했고, 직장을 그만두고 부모님께 실망스러운 모습을 보이는 것이 싫었다고 털어놨습니다.



[한모 씨/세무사 시험 수석 합격자 : 전문직 시험을 준비해서 다시 부모님의 자랑이 되고 싶었습니다.]



한 씨는 또 경찰에 자수서를 냈다며 사용한 기기는 일부 파손된 것도 있지만 증거자료로 경찰에 제출하겠다고 밝혔습니다.



서울경찰청은 사건을 광역수사단에 배당하고 공무집행방해와 업무방해 등 혐의로 수사에 착수했습니다.



정부도 우선 한 씨의 합격증 효력을 정지시켜 보류하는 방향으로 신속히 처리하겠다고 밝혔습니다.



금융감독원은 한 씨는 회계사 1차 시험에 탈락했다고 밝혔고, 산업인력공단은 한 씨를 고소하는 방안을 검토하고 있습니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 김종태, 영상출처 : 유튜브 '이돈호 변호사')