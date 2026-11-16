NYT·CNN "트럼프, 협상·공격 없이 경제제재로 이란 붕괴 기다려"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 협상도 공격도 없이 이란 붕괴를 기다리는 쪽으로 기우는 징후를 보이고 있습니다.미국 주도의 경제제재 강화로 결국 이란 정권이 두 손을 드는 상황을 기다리는 모양새인데, 트럼프 대통령의 기대대로 될지는 미지수라는 관측이 나옵니다.트럼프 대통령은 지난 현지시간 12일 이란과 합의가 필요 없다면서 종전협상을 모색하던 JD 밴스 부통령에게 사실상 민주당 공격에 집중하라고 지시했습니다.중간선거 참패의 핵심 요인으로 이란전쟁을 지목하면서 신속한 종전을 통해 대권가도를 모색하던 밴스 부통령을 대이란 협상에서 빼버린 것입니다.뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 적어도 현재로서는 군사적 옵션도 거부한 것으로 보인다고 전했습니다.협상도, 공격도 없는 상태로 전쟁이 주요 이슈에서 밀려나기를 바라면서 경제적 제재로 이란 정권이 무너지기를 기다리며 버티는 쪽을 택했다는 것입니다.CNN방송도 트럼프 대통령이 대이란 경제제재가 효과를 발휘하도록 관망하는 데 만족하는 것처럼 보인다고 지적했습니다.결국은 이란이 경제적 압박에 질려 요구조건을 완화할 것으로 기대한다는 것입니다.미 싱크탱크 카네기국제평화재단의 이란 전문가 카림 사자드푸르는 NYT에 "트럼프는 영웅이 될 것이라 생각하며 이란전쟁을 시작했지만, 지금은 패배자처럼 보이지 않고 전쟁을 끝낼 방법을 모색하고 있다"고 분석했습니다.그는 "그는 이란의 핵프로그램 및 미사일 생산, 역내 대리 세력 및 가능하면 이란 정권까지 종식시키겠다는 최대치의 목표로 전쟁을 시작했지만 현재로서는 핵물질이 암석 아래 묻혀 있기만 하다면 이를 받아들인다는 최소치의 결과에 대비하는 것처럼 보인다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 19일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열리는 미중러 정상회담에서 대이란 경제제재 협조를 요청할 가능성이 큽니다.중국과 러시아의 이란 지원만 끊을 수 있어도 이란에 상당한 타격이 될 것이라는 계산으로 보입니다.그러나 NYT는 "이란 핵물질이 개전 당시와 같은 자리에 그대로 있고 위협이 아니라면 미국은 전쟁을 왜 했느냐는 중대한 의문이 제기된다"고 지적했습니다.이어 트럼프 대통령이 이란전쟁에서 손을 떼고 중동의 동맹국이나 유럽 국가에 이후 대응을 떠넘길 가능성이 있다면서, 이란이 결국 핵개발에 나설 수 있으며 이는 트럼프 대통령의 개전 명분이었다고 꼬집었습니다.트럼프 대통령의 관망세 속에 이란은 중동 지역 미군 시설에 대한 공격을 재개하며 미국을 자극하고 있습니다.경제제재로 이란이 상당히 타격을 받고 있는 것은 맞지만 정권의 항복으로 이어지지는 않을 것이라는 관측도 만만치 않습니다.이스라엘의 싱크탱크 국가안보연구소의 다니 시트리노비치 선임연구원은 CNN에 "미국은 시간의 경과에 따라 이란이 굴복할 것이라고 생각해서는 안 된다. 이란 지도부는 근본적 이익을 포기하기보다 막대한 경제적 대가를 감수할 의향을 여러 차례 보여줬다"고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)