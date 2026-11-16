"'젠슨황 스캔들'로 궁지 몰린 러트닉, 트럼프 아시아 순방 동행"

▲ 트럼프 대통령(왼쪽)과 러트닉 상무장관

'젠슨 황 스캔들'로 위기에 처한 하워드 러트닉 미국 상무장관이 이번 주 도널드 트럼프 대통령의 필리핀·중국 순방에 동행할 것으로 예상된다고 미 인터넷매체 세마포가 현지시간 15일 보도했습니다.매체는 러트닉 장관이 이 기간 세마포 주최 인공지능(AI) 관련 포럼에 참석할 예정이었으나, 대신 트럼프 대통령의 순방에 동행하게 됐다고 보도했습니다.세마포는 "계획은 여전히 바뀔 수 있지만, 러트닉이 이번 순방 일정에 포함된 것은 트럼프 대통령이 적어도 시진핑 중국 국가주석과의 회담을 위해 중국을 방문할 때 수행하게 할 만큼 러트닉을 충분히 오랫동안 곁에 두기를 바란다는 신호로 해석된다"고 짚었습니다.이를 두고 트럼프 대통령 본인이 중국 여성 스파이가 연루된 젠슨 황 스캔들을 여러 차례 보고받고도 묵인했다는 의혹이 불거진 상황에서 러트닉 장관을 쉽사리 경질하지 못할 것이라는 관측도 나옵니다.러트닉 장관을 희생양으로 삼을 경우 대중국 수출통제 완화 결정을 둘러싼 논란은 결국 트럼프 대통령을 향할 수밖에 없기 때문입니다.러트닉 장관은 황 전 CEO가 중국 스파이로 의심되는 여성과의 불륜 관계였다는 스캔들이 드러난 뒤 대중 첨단 반도체 수출 통제 지연·논란에 앞장섰다는 논란에 휩싸이며 미 정치권에서 비판의 중심에 섰습니다.황 전 CEO와 불륜을 맺은 앨리스 황(중국명 황러)이 한때 임원을 지낸 싱가포르 기업 메가스피드가 중국에 엔비디아의 최첨단 반도체를 유출했다는 의혹이 있는데도 러트닉 장관이 이 업체를 거래제한 명단에 올리지 않은 것이 대표적입니다.또 러트닉 장관이 특정 AI 반도체 수출에 대한 상무부의 규제를 지연·유예하고, 러트닉 장관이 설립하고 현재는 그의 아들이 운영 중인 투자회사 캔터 피츠제럴드가 중국에 AI 반도체 기술을 공급하는 말레이시아 등 동남아 데이터센터 운영 기업들과 사업관계를 구축하면서 사익 추구 의혹까지 나오고 있습니다.트럼프 대통령은 오는 17∼18일 필리핀 마닐라에서 쿼드(Quad·미국, 일본, 호주, 인도의 안보협의체) 정상회의 및 아세안(ASEAN) 관련 정상회의에 참석하며, 이후 18∼19일에는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 중국 선전을 방문합니다.(사진=AP, 연합뉴스)