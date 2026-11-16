궁지 몰린 예멘 정부군…후티 총공세에 바브엘만데브 해협서 사실상 철수

▲ 지난 9월 19일 공습을 받은 사우디아라비아 리야드 킹칼리드 공항

예멘의 친이란 반군 후티가 예멘 정부의 임시 수도 아덴에 대한 공세를 강화하고 있습니다.예멘 정부군은 바브엘만데브 해협의 병력을 아덴 인근으로 옮겨 방어에 나섰지만, 궁여지책이라는 분석이 나옵니다.현지시간 15일 AFP 통신은 이날 아덴과 인접한 라흐즈주 정부군 검문소에서 후티의 미사일 공격으로 8명이 사망하고 12명이 부상했다고 익명의 예멘 정부 측 소식통이 전했다고 보도했습니다.후티는 지난달 말 아덴의 대통령궁과 시내 공항에 있는 공군기지를 미사일로 공격했으며, 이달 초에는 예멘 제3의 도시 타이즈와 아덴을 잇는 전략적 요충지인 알마카티라도 장악했습니다.아덴은 후티가 2014년 수도 사나를 장악한 이후 예멘 정부의 임시 수도가 됐습니다.아덴을 향한 후티의 공세가 거세지면서 예멘 남부에서 정부군을 위해 싸우는 주요 군사조직인 남부군은 이날 "타이즈주 서부 두바브 공항과 바브엘만데브 지역에서 병력을 재배치하는 작전을 시행한다"며 "아덴과 인접 주들의 안전 확보를 우선시하고, 전선을 강화하며 현존하는 위협에 대응하기 위한 것"이라고 발표했습니다.로이터 통신은 바브엘만데브 해협 주변 정부군이 아덴에서 서쪽으로 150㎞ 떨어진 알수크야로 병력을 재배치했다고 정부군 소식통을 인용해 전했습니다.정부군은 '병력 재배치'라고 표현했지만, 사실상 바브엘만데브 해협 지역에서 철수한 것이라는 분석이 나옵니다.로이터는 이번 발표가 홍해 입구에서 후티 반군을 몰아내 주요 석유 수송로를 확보하기 위해 정부군이 6주간 벌인 반격 작전이 사실상 종료됐음을 시사한다고 전했습니다.앞서 예멘 정부군과 사우디아라비아가 주도하는 연합군은 지난달 4일 후티로부터 영토를 탈환하기 위한 '예멘의 새벽' 작전 개시를 발표했습니다.정부군은 작전 개시 직후 바브엘만데브 해협 인근 요충지 여러 곳을 탈환했다고 발표했지만, 해협 일대에서 후티를 완전히 몰아내지는 못했습니다.오히려 사우디 본토가 후티의 미사일 공격을 받아 많은 사상자가 발생했습니다.AFP는 지난 9월 이후 사우디 공항 등을 겨냥한 공격으로 26명이 사망했다고 전했습니다.후티는 이날도 사우디 수도 리야드의 킹칼리드 공항과 금융센터를 탄도미사일 2기로 공격했다고 밝혔습니다.사우디 주도 연합군의 투르키 알말리키 대변인은 후티가 발사한 탄도미사일 2기를 요격해 파괴했으며, 동부에서 드론 2대를 격추했고 이슬람 성지 메디나에서 드론 1대를 요격했다고 밝혔습니다.미국에 기반을 둔 컨설팅기업 '바샤 리포트'의 모하메드 알바샤는 "후티가 전쟁의 속도와 방향을 좌우하고 있다"고 AFP에 말했습니다.그는 "정부군은 대체로 방어 태세에 갇혀 새로운 전선을 열거나 후티 반군의 전력을 분산시키거나 전쟁의 주도권을 되찾지 못하고 있다"며 "이러한 실패는 정치적 의지의 부족, 분열된 지휘체계, 파벌 간 경쟁, 그리고 서류상으로만 존재하는 이른바 '유령 군인'이라는 고질적인 문제 때문"이라고 지적했습니다.이런 가운데 후티는 이날 예멘 정부군 소속 포로 600명을 석방했다고 밝혔습니다.국제적십자위원회(ICRC)도 석방 사실 확인했습니다.후티는 이번 조치를 "분쟁 역사상 최대 규모의 일방적인 수감자 석방 및 사면 작전"이라며 "교전이 격화한 상황에서도 (포로 교환) 합의를 이행하는 데 반대하지 않는다. 포로 문제는 별개의 인도주의적 사안"이라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)