베선트 미 재무 "젠슨 황 후임 CEO, 엔비디아 밖에서 찾아야"

▲ 스콧 베선트 미국 재무장관

스콧 베선트 미국 재무장관이 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO) 사태에 대해 입을 열고 후임자를 회사 외부에서 영입해야 한다고 밝혔습니다.스콧 베선트 장관은 현지시간 15일 폭스뉴스 '선데이 모닝 퓨처스'에 출연해 "엔비디아에는 대대적인 쇄신이 필요하다"며 "이사회가 새로운 리더를 찾을 때 회사 외부로 눈을 돌려야 한다는 생각이 든다"고 말했습니다.그러면서 엔비디아가 싱가포르 등지의 유령회사들이 중국으로 몰래 반도체 칩을 넘기고 있다는 경고 신호를 의도적으로 무시했는지 알고 싶다고 지적했습니다.베선트 장관은 "엔비디아의 기업문화가 어땠는지, 매출과 실적을 올리기 위해 불법으로 보이는 판매를 밀고 나간 것인지 확인하고 싶다"며 "향후 열흘 안에 이사회와 외부 법률 자문단에게서 답변받아야 한다고 본다"고 덧붙였습니다.장관이 나서서 기업 CEO 인선에 대해 공개적으로 발언했다는 점이 눈길을 끕니다.그만큼 베선트 장관은 이번 사안을 황 전 CEO의 개인적인 추문으로 넘기기보다는 국가 안보 문제로 전환하려 하는 것으로 보인다고 이를 보도한 블룸버그는 평가했습니다.앞서 황 전 CEO가 중국 스파이로 의심되는 앨리스 황 전 메가스피드 임원과 혼외관계를 맺었다는 폭로가 나왔으며, 메가스피드는 엔비디아의 반도체를 중국으로 넘기는 우회로가 된 것으로 알려졌습니다.엔비디아뿐 아니라 수출 통제를 책임지고 있는 하워드 러트닉 상무장관도 책임을 피하기는 어려워 보입니다.베선트 장관은 "많은 부처가 (메가스피드 제재를) 추진하고 있었고, 상무부가 최종 결정권을 갖고 있었다"고 강조했습니다.다만, 그는 반도체 기술 수출 제한 법제화 요구에 대해서는 "입법이 필요하지 않다"며 "이미 필요 규정들이 마련돼 있고 집행하기만 하면 된다"고 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)