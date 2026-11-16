나토, 내년 정상회의 건너뛸 듯…"동맹 내 긴장 상황 반영"

▲ 나토 본부

북대서양조약기구(NATO)가 내년에 알바니아에서 개최하려던 정상회의를 건너뛸 예정이라고 AP통신이 현지시간 15일 보도했습니다.에디 라마 알바니아 총리는 지난 12일 아일랜드 더블린에서 열린 유럽정치공동체(EPC) 정상회의에서 기자들에게 "나토 정상회의 개최 시기에 대해서는 아직 합의된 입장이 없으며, 내년에는 확실히 열리지 않을 것"이라고 말했습니다.라마 총리는 "2028년에 정상회의가 있다면, 장소는 (알바니아 수도)티라나가 될 것"이라고 덧붙였습니다.나토는 당초 지난해 6월 네덜란드 헤이그 나토 정상회의에서 채택된 선언문에서 올해 정상회의는 튀르키예, 그 다음 회의는 알바니아에서 연다고 명시한 바 있습니다.하지만, 지난 7월 튀르키예 앙카라 회의에서 채택한 선언문에는 "차기 회의에서 다시 만나기를 기대한다"는 언급만 담기고, 향후 정상회의 개최 시기나 장소는 적시되지 않았습니다.AP는 이같은 상황은 국방비 지출, 이란 전쟁과 우크라이나 전쟁 등을 둘러싼 동맹 내 긴장 상황을 반영한 것일 수 있다고 짚었습니다.나토 일각에서는 나토의 최우선 과제인 국방비 증액에 충분한 노력을 기울이지 않고 있는 알바니아에 나토의 대규모 행사를 유치할 기회를 주는 것을 꺼리는 기류가 존재하는 것으로 전해졌습니다.나토는 32개 동맹국이 2035년까지 국내총생산(GDP)의 3.5%를 핵심 국방 분야, 1.5%를 국방 관련 기반 시설에 지출한다는 목표를 설정하고 있습니다.폴리티코 유럽판에 따르면 알바니아는 작년의 경우 GDP 대비 국방비 지출 비중이 1.48%에 그쳐 32개 회원국 가운데 최하위에 그쳤습니다.알바니아는 올해는 GDP의 2.15%를 국방비로 지출할 것으로 예상돼 스페인, 벨기에, 슬로베니아 등과 함께 최하위 그룹을 형성할 전망입니다.로이터 통신은 나토가 최근 10년간 매년 정상회의를 열어온 관행을 중단하는 방안을 검토하고 있으며, 이는 도널드 트럼프 미국 대통령의 임기 후반기에 생길 수 있는 긴장된 만남을 피하기 위한 선제 조치일 수 있다고 관측했습니다.트럼프 대통령이 작년 1월 2기 취임 이래 유럽 동맹국들의 방위비 지출을 압박하고, 동맹들이 이란 전쟁에서 미국의 작전을 돕지 않았다고 분통을 터뜨리며 나토 탈퇴를 반복해서 위협해 왔습니다.지난 7월 앙카라에서 열린 나토 정상회의 역시 대서양 양안 간 갈등이 불거질 위험을 줄이기 위해 회의 규모와 일정을 대폭 축소해 진행됐습니다.마르크 뤼터 나토 사무총장은 AP통신과의 인터뷰에서 이와 관련한 직접적 답변은 피한 채 "정상회의 개최에 유연한 입장을 갖고 있으며, 필요할 때 정상회의를 연다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)