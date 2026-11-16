NYT "러트닉, 가족 회사와 연관된 반도체 수출규제 완화 추진"

▲ 트럼프 대통령(왼쪽)과 러트닉 상무장관

하워드 러트닉 미국 상무장관이 설립한 투자회사가 미국의 규제를 우회해 중국에 최첨단 인공지능(AI) 반도체 기술을 공급할 수 있는 동남아 AI 데이터센터 운영사와 밀접한 관계가 있는 것으로 드러났다고 뉴욕타임스(NYT)가 현지시간 15일 보도했습니다.'젠슨황 스캔들'로 인한 도널드 트럼프 미 행정부의 대중 첨단 반도체 수출통제 지연·유예 의혹의 중심에 있는 러트닉 장관을 둘러싼 논란이 사익 추구 의혹으로까지 번지는 모습입니다.NYT 보도에 따르면 내년에 문을 열 말레이시아 남부의 'A201'이라는 AI 데이터센터를 운영하는 싱가포르 기업 비트디어(Bitdeer)는 러트닉 장관이 설립하고 현재는 그의 아들이 운영하는 금융서비스 회사 캔터 피츠제럴드의 고객사입니다.캔터 피츠제럴드는 비트디어가 올해 최대 10억 달러 규모 주식 공모를 할 때 지정 판매 대리인으로 참여했습니다.2024년에도 캔터 피츠제럴드는 비트디어가 최대 2억5천만 달러 규모의 주식 공모를 주선하는 데 도움을 줬습니다.비트디어의 말레이시아 AI 데이터센터에는 엔비디아의 최신형 AI 서버가 대거 설치되며, 여기서 나오는 컴퓨팅 파워(연산 능력)를 중국 기업에 공급할 예정입니다.이러한 사업 구조는 합법적이며 수익성도 큽니다.또한 중국 기업에 최첨단 AI 반도체 판매를 금지하는 미국의 규제를 우회할 수 있습니다.NYT는 이뿐 아니라, 캔터 피츠제럴드가 중국 고객을 대상으로 하는 동남아의 여러 데이터센터 기업과 사업 관계를 맺어왔으며, 이는 러트닉 장관이 마련 중인 상무부의 규제 영향을 받을 수 있는 것으로 나타났다고 지적했습니다.NYT는 캔터 피츠제럴드의 이러한 투자가 러트닉 장관의 의사결정에 영향을 미쳤다는 증거는 없다면서도, 캔터 피츠제럴드와 동남아 데이터센터들의 관계가 "수출 관련 규정을 수립하는 데 있어 러트닉 장관이 맡은 역할을 고려할 때 잠재적 이해 상충이 존재한다는 것을 보여주는 최근 조짐"이라고 짚었습니다.트럼프 행정부는 그간 동남아의 데이터센터에 대한 반도체 판매 규제의 범위를 놓고 내부 논쟁을 벌여왔습니다.이러한 데이터센터가 대중 수출 금지를 우회하는 허점이라고 보는 강경파가 있는 반면, 러트닉 장관의 경우 엔비디아 등 미국 기업이 아시아에 반도체를 판매하는 것을 지나치게 제한하는 것을 반대하는 쪽으로 알려졌습니다.러트닉 장관은 지난 1년간 여러 차례에 걸쳐 이러한 수출 제한·통제가 엔비디아나 미·중 무역 관계에 악영향을 줄 수 있다고 주장하며 이를 지연하거나 유예해 온 것으로 알려졌습니다.특히 소식통들은 상무부가 이러한 수출 제한·통제 범위를 대폭 축소한 버전을 추진해왔다고 NYT에 말했습니다.싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 브라질, 남아프리카공화국, 노르웨이 등 소수의 국가에만 규제를 적용하는 한편, 향후 출하되는 최첨단 반도체에만 이를 적용하고 이미 미국 기술로 구축된 데이터센터는 규제 대상에서 제외하는 등의 방안을 추진해왔다고 합니다.이런 와중에 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 스캔들이 터지면서 러트닉 장관은 궁지에 몰린 상황입니다.미 인터넷매체 악시오스는 "루트닉 장관은 중국 첩보활동과 잠재적 국가안보 위협에 대한 트럼프 행정부의 미흡한 대응을 상징하는 인물이 됐다"며 "가장 강력한 비판은 공화당 의원들, 동료인 내각 구성원, 트럼프 대통령의 핵심 지지층인 '마가'(MAGA)로부터 나오고 있다"고 짚었습니다.결국 트럼프 대통령 주변이나 공화당 내에서도 러트닉 장관이 이번 사태에 책임을 지길 원하는 것입니다.하지만, 트럼프 대통령은 여전히 러트닉 장관을 지지·옹호하는 입장을 유지하는 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)