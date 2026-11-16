트럼프·민주, 미 항공사태 '네 탓' 공방…예산 갈등으로 번져

▲ 워싱턴 덜레스 국제공항의 항공편 안내 전광판

지난 현지시간 13일 미국 전역에서 발생한 항공기 이륙 전면 중단 사태가 미 정치권의 네 탓 공방으로 번졌습니다.도널드 트럼프 대통령과 주무 장관은 조 바이든 행정부와 전임 정부에서 물려받은 낙후한 항공관제 통신망 시스템을 사태의 원인으로 지목했습니다.반면 민주당은 트럼프 행정부를 강력히 비판하며 의회 차원의 책임 규명과 감독 강화를 예고했습니다.트럼프 대통령은 15일 소셜미디어 트루스소셜에 "바이든 행정부는 연방항공청(FAA)의 재앙이었다. 그들이 손대는 모든 것이 잘못됐다"며 바이든 정부가 노후한 항공관제 시스템 개선 작업을 "수년이나 뒤로 미뤘다"고 비판했습니다.트럼프 행정부는 항공관제 통신망 현대화를 위한 추가 예산을 요구하면서 민주당을 압박했습니다.트럼프 대통령은 "우리는 항공관제 시스템에 대한 지식과 계획이 있고, 의회의 신속한 자금 지원이 필요하다"고 촉구했습니다.숀 더피 장관은 이날 CNN 방송에 출연, 항공대란 문제 해결을 위해 자신이 책임을 지겠다면서도 전임 정부로부터 낡은 시스템을 물려받은 탓이라고 했고, 500억달러, 우리 돈 67조 원의 추가 예산 배정을 의회에 요구했습니다.반면 민주당은 트럼프 행정부의 무능을 탓했습니다.하원 국토안보위원회 소속 민주당 의원들은 소셜미디어를 통해 트럼프 행정부가 "전국의 하늘길을 마비시켰다"며 "민주당이 이 사태를 덮고 넘어갈 것이라고 생각한다면 오산"이라고 비판했습니다.그러면서 "모든 문서와 이메일을 보존하라"며 "곧 (의회의) 감독이 있을 것"이라고 경고했습니다.하원 교통·인프라위원회 소속 릭 라슨·안드레 카슨 의원도 "이번 사태에 대한 트럼프 행정부 책임을 묻겠다"고 했습니다.크리스 밴 홀런 상원의원은 "더피 장관이 의회를 비난하며 손가락질했다"며 "의회가 트럼프 행정부 요청을 수용했고, 공화당이 '크고 아름다운 법안'에 관련 예산 125억달러를 포함했지만, 그중 3분의 1만 지출했다"고 지적했습니다.그러면서 "의회가 행정부 요구를 들어줬는데 장관이 의회를 손가락질한 것은 정말 어처구니가 없다"고 말했습니다.상원 상무·과학·교통위원회 산하 항공·우주·혁신 소위원회의 민주당 간사인 태미 덕워스 의원은 "당신들은 지난 2년간 말 그대로 의회를 통제해왔습니다. 그리고 보아하니 허영을 채울 프로젝트를 위한 자금은 항상 있었다"며 "트럼프는 그 한심한 개선문보다 항공 안전을 우선해야 한다"고 꼬집었습니다.CNN은 "더피 장관과 트럼프 대통령이 항공관제 시스템 현대화를 위한 추가 예산을 요구하면서 예산을 둘러싼 갈등이 불거지고 있다"고 평가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)