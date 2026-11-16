미 항공 중단사태 여파 사흘째…결항 1만7천편 육박·정상화 진통

▲ 미국 로스앤젤레스(LA) 국제공항

미국 전역에서 발생한 전면적인 항공 이륙 중단의 여파로 현지시간 15일까지 사흘째 항공편 결항과 지연이 이어지고 있습니다.월스트리트저널(WSJ)은 이날 오전까지 미국에서 결항한 항공편은 1천300편을 넘어섰다고 보도했습니다.지난 13일 9천편 이상, 14일 6천600편의 항공편이 취소된 데 이어 사흘간 누적 결항 규모는 1만6천900편을 넘어섰습니다.항공사들이 주말 내내 운항 일정 복구에 나섰지만, 전국적인 운항 중단으로 항공기와 승무원들이 제때 예정된 위치로 이동하지 못하면서 정상화에 어려움을 겪고 있습니다.일부 항공편은 아예 출발하지 못했고, 다른 항공편들은 공항 혼잡으로 회항하거나 대체 공항으로 향했습니다.조종사와 승무원들이 잇단 운항 지연 등으로 근무 시간 한도에 도달하면서 곧바로 다음 운항에 투입되지 못하는 문제도 발생했습니다.이에 항공사들은 대체 인력을 확보하기 위해 일부 항공편에 추가 수당을 제시하고 승무원 숙소를 마련하는 등 운항 정상화에 안간힘을 쓰고 있습니다.승객 불편을 최소화하기 위한 조치도 이어지고 있습니다.아메리칸항공은 결항에 따른 대체 항공권 수요 증가로 가격이 급등하는 것을 막기 위해 항공권 가격에 상한을 설정하고 추가 항공편을 편성했습니다.헤더 가보든 아메리칸항공 최고고객책임자는 전날 고객들에게 보낸 서한에서 이번 사태가 "아메리칸항공이 경험한 가장 중대한 운항 차질 중 하나"라고 밝혔습니다.델타항공은 여행 일정을 조정할 수 있는 승객들에게 월요일 이후로 출발을 미룰 것을 권고했습니다.미 연방항공청(FAA)은 지난 13일 항공관제 통신망에 장애가 발생하자 전국 항공편의 이륙을 4시간 넘게 중단시켰습니다.이는 2001년 9·11 테러 이후 가장 오랜 시간 이어진 전국적인 항공기 이륙 중단 조칩니다.당국은 아칸소주의 한 시설에 새로 설치된 라우터가 비정상적으로 많은 통신 요청을 발생시키면서 항공관제 시스템에 과부하가 걸린 것으로 파악하고 있습니다.숀 더피 교통장관은 통신망 운영업체 L3해리스 테크놀로지스의 설치 작업상 실수나 라우터 자체의 결함이 원인인지 조사하고 있다고 밝혔습니다.더피 장관은 노후 항공관제 통신망을 개선하지 않으면 유사한 장애가 재발할 수 있다고 경고했습니다.노후 구리 통신선을 광섬유 등으로 교체하는 작업은 2028년 말 완료를 목표로 진행되고 있습니다.브라이언 베드퍼드 FAA 청장은 전날 기자회견에서 "최악의 상황은 지나갔다고 생각한다"면서도, 항공사들의 운항 정상화를 위해서는 상당한 복구 작업이 남아 있다고 밝혔습니다.그는 항공사들이 이날 업무 종료 시점까지 정상적인 운항 일정을 회복할 수 있을 것으로 보고 있다고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)