아르헨 경제학자 "월 2% 물가·낮은 환율 지속 불가능"

아르헨티나의 경제학자인 로베르토 프렝켈 경제사회연구소(CEDES) 소장은 하비에르 밀레이 정부가 추진하는 인플레 억제 정책과 환율 안정 정책이 지속 가능하지 않다고 경고했습니다.



프렝켈 소장은 현지시간 15일 일간 클라린과의 인터뷰에서 "현재 월 2%의 물가상승률과 낮은 환율은 함께 유지될 수 없다"며 정부가 환율을 낮게 유지하는 데 따른 위험이 커지고 있다고 진단했습니다.



그는 밀레이 정부의 경제 상황이 과거 아르헨티나의 환율 고정 정책과 유사한 위험을 안고 있다면서도, 현재는 무역수지 흑자와 미국의 금융 지원이라는 특수한 조건이 더해져 있다는 점에서 전례 없는 국면이라고 설명했습니다.



그러나 현재의 무역 흑자는 국제 에너지 가격 상승 등에 따른 경기 순환적 요인의 영향을 받고 있어 장기적으로 지속된다고 장담하기 어렵다고 지적했습니다.



특히 국제 유가 상승분이 국내 연료 가격에 아직 온전히 반영되지 않아 향후 물가를 추가로 밀어 올릴 수 있다고 전망했습니다.



프렝켈 소장은 미국의 지원 역시 시장의 불안을 완전히 해소하지 못하고 있다고 평가했습니다.



스콧 베선트 미국 재무장관이 외환위기 발생 시 아르헨티나를 지원할 것이라는 확신이 없다면 시장은 달러 매입에 나설 수밖에 없다는 것입니다.



그는 아르헨티나가 무역수지와 경상수지 흑자를 기록하고 있음에도 외환보유액이 감소하고 투자가 부진해 자본 유입이 원활하지 않다는 점을 문제로 꼽았습니다.



중앙은행이 환율 상승을 막기 위해 선물환 시장에 개입하고 고금리를 유지하는 것도 경제에 부담을 주고 있다고 지적했습니다.



높은 금리는 소비와 내수를 위축시키는 요인으로 작용하고 있습니다.



프렝켈 소장은 현재 페소화 투자로 연 35% 수준의 수익을 기대할 수 있는 캐리트레이드(금리 차익 거래)가 이뤄지고 있지만, 고금리로 가계의 소비 여력이 제한되고 있다고 설명했습니다.



아르헨티나의 높은 국가위험도 역시 외화 표시 국채에 대한 투자자들의 불신을 반영한다고 분석했습니다.



아르헨티나 국채의 달러 기준 수익률이 연 14% 안팎에 달하는데도 투자 수요가 제한적인 것은 투자자들이 채무 상환 불능과 외화 표시 공공부채의 구조조정 가능성을 우려하기 때문이라고 설명했습니다.



프렝켈 소장은 정부가 환율을 올리면 페소화 평가절하가 물가 상승을 부추겨 밀레이 대통령의 핵심 정치적 자산인 물가 안정 성과를 훼손할 수 있다고 지적했습니다.



그는 밀레이 대통령이 2023년 집권 당시 세 자리 숫자 물가 상승률을 월 2% 수준으로 낮춘 성과는 인정하면서도, 이 정도의 물가 상승률 자체가 여전히 높으며 현재의 낮은 환율과 장기간 병행하기는 어렵다고 강조했습니다.



아르헨티나의 연간 물가상승률은 10월 기준, 전년 대비 약 33.1%를 기록, 아직 세계적으로 손꼽히는 높은 인플레이션을 유지하고 있습니다.



특히 그는 밀레이 정부가 2027년 대선을 앞두고 "평가절하를 하는 것보다 이 정부가 다시 외환통제(CEPO)로 돌아가는 모습을 볼 가능성이 더 크다"고 말했습니다.



밀레이 대통령과 여권 핵심 인사들이 내년 대선 승리를 우선시하는 만큼 선거 전까지 환율 안정을 유지하려 할 것이라는 관측입니다.