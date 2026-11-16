젤렌스키 "스타실드 속도 제한에 러 드론 못 따라잡아"…제한 해제 촉구

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 군사용 위성통신 시스템 스타실드의 속도 제한으로 러시아 드론에 대응하지 못하고 있다며 제한 해제를 거듭 촉구했습니다.젤렌스키 대통령은 현지시간 15일 엑스(X·옛 트위터)에 "전선에서 스타실드 터미널의 작동 속도 제한으로 우리 요격 드론이 시속 161㎞에서 조종사와 연결이 끊어지고 러시아의 제트 추진 샤헤드 드론을 따라잡지 못한다"며 "제한이 해제되기를 기대한다"고 적었습니다.그러면서 스타실드 속도 제한 해제는 우크라이나인의 생명과 에너지 시스템 보호에 직접 연관된 문제라며 "외교부, 국방부, 대통령실 관련 팀에 미국 및 스페이스X와 최대한 긴밀히 협력하라"고 지시했다고 밝혔습니다.젤렌스키 대통령은 이번 주에만 러시아가 공격 드론 2천300여대, 항공 폭탄 1천590발, 다양한 유형의 미사일 15발을 우크라이나에 사용했으며 지난 밤사이 에너지와 철도 시설을 겨냥한 공격으로 16명이 다쳤다고 덧붙였습니다.스타실드는 일론 머스크의 우주기업 스페이스X의 위성 인터넷 서비스 스타링크의 군사용 버전입니다.우크라이나는 러시아의 침공으로 지상 통신망이 대거 파괴된 뒤 스타링크와 스타실드에 의존해왔습니다.위성통신은 우크라이나군의 드론 작전과 정밀 타격을 뒷받침하는 핵심 기반이자 지휘 통제, 전장 상황 공유에 필수 수단이 됐습니다.지난 달 중순 우크라이나가 도널드 트럼프 미국 대통령이 제안한 '에너지 휴전'과 '미·러 경유딜'을 두고 미국과 갈등을 빚은 뒤 스타실드에 속도 제한이 걸려 논란이 됐습니다.이후 우크라이나의 항의에 속도 제한은 해제됐지만, 젤렌스키 대통령은 이달 12일에도 소셜미디어에 "며칠 전부터 우크라이나 영토 전역에서 스타실드 운영에 장애가 발생하고 있다. 구체적으로 스타실드에 시속 161㎞의 속도 제한이 걸렸다"고 밝힌 바 있습니다.미국 중간선거에서 승리한 민주당 소속 진 섀힌(뉴햄프셔주), 크리스 쿤스(델라웨어주) 상원의원은 최근 머스크에게 서한을 보내 지난달과 이달 우크라이나에서 스타실드 속도 제한이 잇따라 발생한 경위와 의사 결정 과정을 파악하기 위해 관련 자료 일체를 보존할 것과 누가 서비스 속도 제한을 승인했는지 밝히라고 요구했습니다.(사진=게티이미지)