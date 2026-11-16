이틀 만에 미 항공사태 입 연 트럼프…"바이든 재앙" 전 정부 탓

▲ 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 미 전역에서 발생한 항공교통 전면 중단 사태가 발생한 지 이틀 만인 현지시간 15일, 이에 대해 처음 언급하면서 사태의 책임을 전임 조 바이든 행정부로 돌렸습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "바이든 행정부는 연방항공청(FAA)의 재앙이었다. 그들이 손대는 모든 것이 잘못됐다"고 적었습니다.이어 "막대한 자금을 어리석게 쓰고, 낡고 고장 난 시스템을 시작할 때보다 더 악화시켰다"라고도 비판했습니다.이번 사태는 항공 관세 통신 시스템 장애 탓에 FAA가 미 동부시간으로 지난 13일 오후 3시 53분 미 전역 공항에 항공기 이륙을 차단하는 전국 단위 '지상중지(ground stop)를 발령하면서 발생했습니다.약 4시간 30분간 이어진 이 조처로 미국의 항공 교통이 전면 중단됐으며, 이 여파로 이날까지 항공편 결항·지연이 이어지고 있습니다.항공편 추적 서비스 플라이트어웨어에 따르면 이날 항공편 3천편 이상이 지연 또는 취소됐습니다.숀 더피 교통장관은 전날 기자회견에서 해당 조처가 FAA의 계약업체인 'L3 해리스'의 관제 네트워크 케이블 교체 작업 중 발생했다고 밝혔습니다.더피 장관은 사태 당일 회견에서는 낡은 관제 네트워크 케이블 전면 교체 작업을 위해 의회에 500억 달러, 우리 돈 약 67조 원의 추가 예산을 의회에 요구했습니다.트럼프 대통령은 "우리는 항공관제 시스템에 대한 지식과 계획이 있고, 의회의 신속한 자금 지원이 필요하다"고 촉구했습니다.트럼프 대통령은 또 다른 게시글에서도 "의회가 항공 교통 관제에 절실히 필요한 자금을 승인한다면 우리는 이를 신속하고 효율적으로 구축할 수 있다"며 "이는 전 세계 어디에서도 찾아볼 수 없는 최고의 시스템이 될 것"이라고 했습니다.또 "현재 항공관제 시스템 대부분은 50년이나 됐고, 이는 터무니없다"라며 "우리는 이미 작업을 시작했지만, 찔끔찔끔하는 방식이 아니라 한꺼번에 해야 한다"고도 했습니다.이어 "의회는 반드시 승인해야 한다"며 "바이든 정부는 이 일을 수년이나 뒤로 미뤘다"고 덧붙였습니다.결국 트럼프 대통령은 이날 2건의 트루스소셜 게시글을 통해 바이든 정부에 낡은 관제 시스템 교체 작업을 손 놓고 있었다며 이번 사태의 책임을 돌린 것입니다.하지만 정작 2년 가까운 자신의 집권 2기 임기 기간 제대로 대처하지 못한 책임은 인정하지 않았습니다.연방 상원 상무·과학·교통위원회 산하 항공·우주·혁신 소위원회의 민주당 간사인 태미 덕워스(일리노이) 의원은 엑스(X·옛 트위터)에 "당신들은 지난 2년간 말 그대로 의회를 통제해왔다. 그리고 보아하니 허영을 채울 프로젝트를 위한 자금은 항상 있었다"며 "트럼프는 그 한심한 개선문보다 항공 안전을 우선해야 한다"고 꼬집었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)