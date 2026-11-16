미 국무, 김정은 거론하며 "정권 생존 원할 뿐, 팽창주의자 아냐"

▲ 마코 루비오 국무장관

마코 루비오 미국 국무장관은 이란과 달리 북한이 팽창주의를 추구하지 않는다는 인식을 드러냈습니다.현지시간 15일 미 국무부에 따르면 루비오 장관은 지난 13일 워싱턴DC에서 열린 전국변호사회의 행사에 참석, 이란의 핵무기 보유 저지 필요성을 강조하다가 김정은 북한 국무위원장을 거론하면서 "그는 정권을 유지하며 살아남기를 원할 뿐"이라고 말했습니다.루비오 장관은 "그는 일본을 정복하는 데 관심이 있는 게 아니"라며 "물론 (북한에서) 벌어진 끔찍한 일들을 정당화하려는 것은 아니지만 그는 팽창주의자가 아니라는 것"이라고 강조했습니다.루비오 장관은 "그는 일본이나 중국을 침공할 생각이 없다"며 "(하지만 이란의) 이 사람들은 팽창주의자이고 혁명가들이다. 그런데 핵무기까지 갖고 있다면 어떻게 되겠나"라고 반문했습니다.루비오 장관은 이란이 늘 핵무기에 관심이 없다고 말하면서도 핵무기를 원한다면서, 이란이 원자력 에너지만 필요한 것이었다면 한국이나 일본 같은 나라들처럼 이미 원자력 에너지를 가졌을 것이라고도 했습니다.이 과정에서 한국 등 역내 동맹에 대한 북한의 군사적 위협은 별도로 언급하지 않았습니다.루비오 장관의 북한 관련 발언은 이란 핵 보유 저지의 필요성을 강조하는 맥락에서 등장했으나 북한이 팽창을 추구하지 않는다는 대북관을 드러낸 것이라 주목됩니다.루비오 장관은 백악관 국가안보보좌관도 겸하고 있는 미국 최고위 외교·안보 인사입니다.쿠바계 이민자 가정에서 성장한 루비오 장관은 상원의원 시절 북한의 핵 개발과 인권유린을 맹공하는 대북 매파였으나, 지금은 이란과 북한을 구분하면서 이란의 위험에 훨씬 더 무게를 두는 입장을 가진 것으로 보입니다.도널드 트럼프 미 대통령은 이란의 핵 보유 저지를 명분으로 내걸고 이란전쟁을 했지만 대북외교의 최종 목표가 비핵화냐는 질문에는 답변을 회피, 이중잣대 아니냐는 지적이 일었습니다.