일본에게 완패…APBC 3회 연속 '준우승'

<앵커>



아시아프로야구 챔피언십에 출전한 우리 대표팀이 결승에서 일본에 완패했습니다. 한일전 13연패에서 벗어나지 못하면서 3대회 연속 준우승에 만족해야 했습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



호주전에서 50개를 투구한 뒤 사흘 만에 다시 마운드에 오른 김건우는 1회 니시카와에게 선제 홈런포를 허용한 뒤 3회 무네야마에게 적시 2루타를 얻어맞으며 두 점을 먼저 내줬지만 추가 실점을 억제하는 데 성공하며 호투를 펼쳤습니다.



하지만 5회 장타 한 방으로 끝내 무너졌습니다.



코지마에게 안타를 내준 뒤 본인의 송구 실책으로 만들어진 노아웃 1, 2루 위기에서 일본의 간판타자 마사키에게 좌중월 쐐기 석점포를 얻어맞았습니다.



우리 타선도 제대로 힘을 쓰지 못했습니다.



평균 시속 154km의 강속구를 자랑하는 일본 선발 다카하시를 상대로 꽁꽁 묶였고, 7회 안현민의 좌익선상 2루타와 안재석의 적시타를 묶어 한 점을 추격했지만 더 이상의 추가점을 뽑지는 못했습니다.



5대 1로 패한 우리 대표팀은 결국 한일전 13연패에서 벗어나지 못했습니다.



[김도영/야구 국가대표 내야수 : 올해 마지막 경기 조금 물론 아쉽게 끝났지만 그래도 후회 없이 깔끔하게 한 거 같아서 그냥 후련하고요. 이번 대회를 계기로 또 성장해 나가야 될 거 같다고 생각합니다.]



첫 경기 호주전 충격 패를 극복하고 결승 진출에 성공했지만 한일전 13연패의 늪에 빠지며 APBC 3대회 준우승에 머무른 한국 야구는 아쉬움 속에 올 한 해를 마무리하게 됐습니다.



(영상취재 : 양두원·이찬수, 영상편집 : 황지영)