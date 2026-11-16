고경표 "숨고 싶은 심정이었다…활동 모두 중단"

음주 운전 사고를 낸 배우 고경표 씨가 SNS를 통해 사과했습니다.



전적으로 자신의 잘못이라며 예정된 활동을 모두 중단하겠다고 말했습니다.



고경표 씨는 지난 토요일 새벽 면허 취소 수준의 만취 상태로 차를 몰다 청소차를 들이받는 사고를 냈는데요.



어제(15일) 자신의 SNS에 술을 마시고 운전대를 잡은 것은 전적으로 자신의 잘못이라며 고개를 숙였습니다.



당시 환경미화원을 뵙자마자 죄송하다고 말했고, 경찰에 신고했다고 조심스럽게 말하는 모습에 더 죄송해서 숨고 싶은 심정이었다는데요.



이어 자신의 분량을 편집해야 하는 방송 제작진과 옆에서 함께한 동료들에게도 미안함을 전했습니다.



앞으로 경찰 조사에 성실히 임하고 처분에 따른 모든 책임을 지겠다며 예정된 활동은 중단한다고 밝혔는데요.



앞으로 스스로에 대한 부끄러움을 잊지 않고 자신을 붙잡으며 살겠다고 덧붙였습니다.



(화면출처 : 고경표 인스타그램)