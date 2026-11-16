예수상 들고 '낄낄'…결국 아스팔트 위 산산조각

이건 종교를 떠나 상식적으로도 선을 넘은 행동이죠.



예수상을 장난감처럼 다루던 남성들이 결국 황당한 사고를 치고 말았습니다.



리투아니아 수도 빌뉴스의 구시가지입니다.



남성 한 명이 황금빛 예수상을 들고 다가오는데요.



벤치에 앉아 있던 일행은 웃으며 이 모습을 촬영합니다.



그런데 예수상을 이리저리 다루던 순간, 팔 부분이 뚝 떨어져 나가더니 결국 조각상 전체가 바닥에 떨어져 산산조각 나고 맙니다.



당황한 남성들은 주변을 살피다 그대로 줄행랑을 치는데요.



파손된 예수상은 인근 성당 안뜰에 걸려 있던 것으로 누군가 십자가에서 떼어내 이런 일을 벌인 것으로 파악됐습니다.



당시 이들이 만취한 상태였다는 증언까지 나온 가운데 현지 경찰은 용의자 한 명을 특정하고 조사 중입니다.



(화면출처 : X @YetAgainKR, @defnoodlesreal, @Twee_Papillon)