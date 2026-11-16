쇼핑백만 덩그러니…"과태료 못 물린다" 신종 수법 등장

주차 자리를 맡기 위해서 황당한 물건이 등장했다고요?



네, 바로 '쇼핑백'인데요.



최근 온라인 커뮤니티에는 주차 자리를 맡아둔 듯한 사진이 올라왔습니다.



공개된 사진을 보면 빈 주차 공간 한가운데 쇼핑백 하나가 덩그러니 놓여 있는데요.



제보자는 "사람이 직접 자리를 맡으면 인터넷에 올라오니 이제는 쇼핑백을 놓은 것 같다"라며 황당하다는 반응을 보였습니다.



'주차 자리 찜'이 논란이 된 것은 이번이 처음이 아니죠.



지난 2일에는 고3 아들을 데리러 간다며 주차장에 상자를 놓아 자리를 맡아둔 사연이 알려져 비판을 받기도 했는데요.



국토교통부는 지난 8월부터 주차장 출입구를 차량으로 막는 행위 등에 과태료를 부과하고 있습니다.



다만 이번처럼 물건을 놓아 자리를 맡는 행위는 과태료 대상에 포함되지 않습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티 '보배드림')