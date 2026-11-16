"식사 중인데" 경악…공항 라운지서 가족 모습 어땠길래

공항 라운지는 쉬라고 마련된 공간이긴 하지만, 한 가족이 너무 편하게 이용한 모습이 공개돼 눈살을 찌푸리게 했다고요?



네, 최근 온라인 커뮤니티에는 공항 라운지에서 한 가족의 행동 때문에 불편을 겪었다는 글과 사진이 올라왔습니다.



사진 속에는 가족으로 보이는 일행이 신발을 벗은 채 공용 소파를 차지하고 있는데요.



한 사람은 두 다리를 소파 위에 쭉 뻗은 채 휴대전화를 보고 있었고, 다른 한 사람은 발을 소파 위에 올리고 쪼그려 앉아 있었습니다.



당시 맞은편에서 식사 중이던 작성자는 "바로 앞에서 신발까지 벗고 저러고 있는 모습이 거슬렸다"라며 자신이 예민한 것인지 의견을 물었는데요.



누리꾼들은 대부분 "공공장소에서 저런 행동은 무례하다", "안방도 아닌데 이해하기 어렵다"라는 반응들을 보였습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)