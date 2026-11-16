가르친 적도 없다는데…"너무 신기해" 천재 강아지 재주

'천재'라 불리는 강아지가 있다고 하는데요, 대체 어떤 재주를 가졌길래요?



네, 주인공은 올해 6살 된 푸들이고요, 이름이 '최용식'입니다.



공개된 영상을 보면, 용식이는 공중에 떠 있는 풍선을 바닥에 떨어뜨리지 않고 연신 점프하며 얼굴로 받아치고요.



"의자에 앉아"라고 하면 식탁 안쪽에 들어가 있는 의자를 직접 빼낸 뒤 올라가 앉습니다.



또 보호자가 퇴근해 돌아오거나 산책을 나가려 하면 앞발로 중문을 열어주기도 하는데요.



놀라운 것은 이런 행동을 보호자가 따로 가르친 적이 없다는 점입니다.



보호자는 "처음에는 중문이 열려 있어 우리가 안 닫고 나갔나 했는데, 알고 보니 용식이가 직접 열고 있었다"라고 전했는데요.



누리꾼들은 "가르쳐주지도 않았는데 저걸 어떻게 다 했냐", "사람보다 눈치가 더 빠른 것 같다"라며 신기하고 귀엽다는 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 인스타그램 @choiyongsik._)