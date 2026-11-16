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"이제는 당신이 수석입니다"…세무사 '차석' 사진에 깜짝

고희경 기자
작성 2026.11.16 08:21 수정 2026.11.16 09:30 조회수
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세무사 시험 수석 합격자가 AI를 써 부정행위를 했다고 인정하면서 파장이 커지고 있는데요. 이 합격자와 차석이 공부한 책 상태까지 비교가 되고 있다고요.

네, 제63회 세무사 자격시험 수석 합격자 A 씨가 생성형 AI를 이용한 부정행위를 자백하면서 온라인에서는 A 씨와 차석 합격자 B 씨의 교재를 비교한 게시물이 다시 주목받고 있습니다.

'수석과 차석의 책 차이'라는 게시물에는 A 씨가 공개한 독서실 책상 사진과 차석 합격자 B 씨가 공개한 교재 사진이 나란히 담겼는데요.

A 씨의 사진에는 독서대 위에 펼쳐진 교재와 필기구 등이 놓여 있었습니다.

반면 B 씨의 교재는 형광펜 표시와 손 글씨가 빼곡하고 책장이 구겨지거나 일부가 뜯어지는 등 반복해서 공부한 흔적이 고스란히 남아 있었습니다.

B 씨는 자신의 유튜브에서 "눈 떠 있으면 거의 공부했던 것 같다"라며 공부법과 실제 사용한 교재를 공개했는데요.

세무회계 문제를 즉석에서 풀다가 실수를 발견하자, 다시 계산해 정정하는 모습도 보여줬습니다.

누리꾼들은 "이제 당신이 수석입니다", "책만 봐도 얼마나 공부했는지 느껴진다"라는 반응을 보였습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티·유튜브 '헬짱세무사')
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