결국 직접 나선다…광주 곳곳 '전두환 찬양' 현수막 뜨자

정부가 정당 현수막에 대해 다음 주 월요일부터 연말까지 집중 단속에 나서기로 했는데요.



혐오·비방 표현이 담긴 현수막에 무관용 원칙을 적용한다는 방침입니다.



이달 초 전남광주 도심 곳곳에 전두환 전 대통령을 찬양하고 현 정부를 비방하는 정당 현수막이 내걸렸습니다.



민원이 잇따르자 자치구들이 철거에 나섰지만 위법성 판단 근거는 제각각이었습니다.



정부가 이렇게 지역마다 다른 정당 현수막 단속 기준을 통일하고 혐오 비방 표현이 담긴 불법 현수막에 대한 정비를 강화하기로 했습니다.



우선 설치 기준부터 엄격하게 적용합니다.



정당별로 읍면동마다 2개 이내 설치, 어린이보호구역 내 설치 등의 규정을 위반하면 24시간 이내에 자진 정비하도록 시정명령을 내립니다.



혐오·비방 등 다른 사람의 권리나 명예를 침해할 수 우려가 있는 현수막도 정비 대상인데요.



피해 당사자나 다수인의 민원이 제기되면 위법성을 검토해 24시간 이내 시정을 요청하고 그걸 불응하면 철거해서 일시 보관할 방침입니다.



(화면출처 : 연합뉴스 독자 제공)