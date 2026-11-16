"털 빠진 채" 송도서 잇단 목격…"사람 감염되는데" 불안

최근 인천 송도에서 온몸에 털이 빠진 너구리가 잇따라 목격돼 주민들의 불안이 커지고 있습니다.



최근 송도 지역의 온라인 커뮤니티에 골프장, 수변공원, 학교 등 장소를 가리지 않고 털이 빠진 너구리를 봤다는 글이 잇따라 올라오고 있는 겁니다.



전문가들은 송도에 서식하는 너구리들 사이에서 개선충 감염이 확산한 걸로 보고 있습니다.



실제로 올해 인천시 야생동물구조관리센터가 인천 전역에서 구조한 너구리는 78마리인데요.



대부분은 개선충에 감염돼 건강 상태가 나쁜 것으로 파악됐습니다.



개선충은 피부 속에 파고들어 알을 낳고 기생하면서 탈모, 피부 질환 등을 일으킵니다.



사람과 반려동물에도 전염될 수 있는 인수 공통 감염병입니다.



다만 사람이 감염되면 너구리와는 달리 가려움증 등 비교적 가벼운 증상을 보이다가 며칠 뒤에 자연적으로 호전되는 경우가 많습니다.



(화면출처 : 연합뉴스 독자 제공)