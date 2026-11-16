뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"도둑이다" 경찰 출동했는데…보란 듯 나타난 황당 정체

조제행 기자
작성 2026.11.16 07:28 수정 2026.11.16 07:56 조회수
PIP 닫기
한 남성이 오토바이를 훔치려다 들켰습니다.

그리고 자전거까지 타고 달아났지만 결국 경찰에게 붙잡혔거든요.

현실판 '경찰과 도둑'이라고 이름 지어봤습니다. 영상 보시죠.

지난 9월 29일 서울의 대로변입니다.

주차된 오토바이를 훔치려던 남성이 돌아온 주인에게 딱 걸렸던 상황입니다.

횡설수설 둘러대다가 이 남성이 자전거를 타고 그대로 달아났어요.

신고를 받고 경찰관들이 출동했고요, 피해자를 만나서 경찰관들이 사건 경위를 듣고 있었습니다.

그런데 그 순간 맞은편에서 이 남성 다시 자전거를 타고 나타났습니다.

왜 여기로 나타났을까요?

아무쪼록 곧바로 추적에 나섰습니다.

경찰관 한 명은 뛰어서, 나머지 한 명은 순찰차를 타고 약 500m를 쫓아서 결국 남성을 붙잡았습니다.

붙잡고 나서 조사해 봤더니 도주할 때 타던 자전거 역시도 훔쳤던 걸로 확인됐다고 하네요.

(화면출처 : 유튜브 서울경찰)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
조제행 기자 사진
조제행 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지