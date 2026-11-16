"도둑이다" 경찰 출동했는데…보란 듯 나타난 황당 정체

한 남성이 오토바이를 훔치려다 들켰습니다.



그리고 자전거까지 타고 달아났지만 결국 경찰에게 붙잡혔거든요.



현실판 '경찰과 도둑'이라고 이름 지어봤습니다. 영상 보시죠.



지난 9월 29일 서울의 대로변입니다.



주차된 오토바이를 훔치려던 남성이 돌아온 주인에게 딱 걸렸던 상황입니다.



횡설수설 둘러대다가 이 남성이 자전거를 타고 그대로 달아났어요.



신고를 받고 경찰관들이 출동했고요, 피해자를 만나서 경찰관들이 사건 경위를 듣고 있었습니다.



그런데 그 순간 맞은편에서 이 남성 다시 자전거를 타고 나타났습니다.



왜 여기로 나타났을까요?



아무쪼록 곧바로 추적에 나섰습니다.



경찰관 한 명은 뛰어서, 나머지 한 명은 순찰차를 타고 약 500m를 쫓아서 결국 남성을 붙잡았습니다.



붙잡고 나서 조사해 봤더니 도주할 때 타던 자전거 역시도 훔쳤던 걸로 확인됐다고 하네요.



(화면출처 : 유튜브 서울경찰)