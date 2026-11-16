[글로벌 마켓시황] 엔비디아 실적 APEC까지…이번 주 변수는

먼저 이번 주 뉴욕증시 주요 일정부터 살펴보겠습니다.



이번 주 뉴욕증시는 미국의 10월 소매판매와 엔비디아 실적 발표, 연방공개시장위원회 FOMC 의사록 공개 등 주요 변수들이 잇따라 대기하고 있습니다.



16일 뉴욕 연은 제조업지수를 시작으로, 17일 산업생산과 수출입물가, 20일 소비자심리지수와 기대인플레이션이 발표됩니다.



지난주 예상보다 높은 소비자물가에 추가 금리 인상 우려가 커진 만큼, 연준 인사들의 발언도 주목됩니다.



18일부터 이틀간 중국 선전에서 열리는 것으로 알려진 APEC 정상회의에 관심이 쏠립니다.



특히 미국의 중국에 대한 반도체 수출 통제 등 무역 현안이 주요 변수로 꼽힙니다.



19일은 인공지능 기업 앤트로픽이 나스닥에 상장합니다.



최대 1조 4천억 달러의 기업가치가 거론되는 가운데, 상장 흥행 여부가 주목되고 있습니다.



실적 발표도 이어집니다.



17일에는 엔비디아와 홈디포, 월트디즈니가, 19일에는 월마트가 실적을 공개해 AI 반도체 수요와 미국 소비 여력을 가늠하게 합니다.



다음은, 미 선물 시장을 살펴보겠습니다.



미 주가지수 선물시장에서는 이번 주 예정된 주요 경제지표와 엔비디아 실적, FOMC 의사록 공개를 앞두고 투자자들이 향후 금리 경로와 AI 산업의 성장성을 주시하고 있습니다.



미 주가 지수 선물은 하락세로 마감했습니다.



다우 선물은 40포인트가량 내리면서 52,300선을 기록했고 나스닥 100 선물 450포인트 이상 빠졌습니다.



28,000선을 밑돌았고요.



S&P 500 선물도 50포인트대 하락하면서 7,500선을 기록했습니다.



중소형체 중심의 러셀 2,000 선물, 소폭 빠지면서 2,700선에서 거래를 마쳤습니다.



지난주 미국 국채 금리는 물가 상승과 연준의 긴축 우려에 장기 국채 입찰 수요부진까지 겹치며 큰 폭으로 상승했습니다.



한편 미국 금리 10년 선물은 5.135%에서 움직였습니다.



원자재 선물 시장도 살펴보겠습니다.



중동지역의 원유 공급 불안이 이어지는 가운데 호르무즈 해협의 운항 상황과 미국의 경기 지표가 유가에 영향을 미칠 주요 변수 꼽힙니다.



원니 선물은 배럴당 $88 선을 기록했습니다.



조금 전 마감한 미 주식 선물 주 종목별 등락률을 살펴보면, 엔비디아는 이번 주 실적 발표를 앞두고 AI 반도체 수요와 향후 매출 전망, 경영진 교체 이후 사업 전략에 관심이 집중되고 있죠.



엔비디아 선물을 3.4%대 약세로 마감했습니다.