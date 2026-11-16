1. "AI 이용해 합격" 자백…청와대 "국가시험 전수조사"



올해 세무사 시험에서 거의 만점을 받은 수석 합격자가 AI로 부정행위를 저질렀다고 자백했습니다. 청와대는 다른 국가 자격시험에서도 의심되는 사례들을 전수 조사하겠다고 밝혔습니다.



2. 미 사흘째 결항·지연…트럼프 "바이든 행정부 탓"



미국 전역에서 발생한 항공기 이륙 중단 여파로 사흘째 1만 6천 편이 넘는 항공편 결항과 지연이 이어지고 있습니다. 트럼프 대통령은 항공 대란 사태 책임을 전임 바이든 행정부 탓으로 돌렸습니다.



3. '젠슨 황' 궁지 몰린 러트닉…"가족 회사 연루"



대중 반도체 수출을 통제하는 데 반대해 온 것으로 알려진 러트닉 상무 장관의 가족 회사가 중국에 첨단 반도체 기술을 공급할 수 있는 동남아 데이터센터 회사와 밀접한 관계라는 보도가 나왔습니다. 젠슨 황 스캔들로 불거진 반도체 수출 통제 완화 의혹이 러트닉 장관 본인의 이해 상충 논란으로 번지고 있습니다.



4. 이 대통령, SNS에 "등 뒤에서 화살"…최민희는 징계 수순



이재명 대통령이 SNS에 "가장 힘든 일은 등 뒤에서 날아오는 화살"이라며 민주당 내 강경파를 겨냥한 듯한 글을 잇따라 올렸습니다. 김민석 대표는 최민희 의원에 대한 감찰 결과를 당내 법원 격인 윤리심판원으로 보냈는데, 사실상 징계 수순에 들어갔습니다.