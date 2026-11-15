아세안정상회의 마닐라서 개막…한미일 등 다자 외교전

▲ 15일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 열린 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 개막식에 참석한 아세안 회원국 정상 등 지도자들이 서로 악수하고 있다.

아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 회원국과 한국·미국·일본 등 주요국 정상들이 모이는 정상외교 무대인 아세안 정상회의가 현지시간 15일 필리핀 마닐라에서 사흘간의 일정을 시작했습니다.이번 행사에는 아세안 회원국 정상들과 이재명 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 리창 중국 국무원 총리, 다카이치 사나에 일본 총리, 나렌드라 모디 인도 총리, 앤서니 앨버니지 호주 총리, 마크 카니 캐나다 총리, 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 등 세계 주요 지도자들이 참석합니다.중간선거 참패 이후 첫 아시아 방문에 나서는 트럼프 대통령은 행사 마지막 날인 오는 17일 현지에 도착합니다.트럼프 대통령은 아세안과 정상회의를 갖고 미국 주도의 인공지능(AI) 공급망 협의체인 '팍스 실리카'에 동남아 국가들의 참여를 촉구할 것으로 보인다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했습니다.또 미국·일본·호주·인도 등 4개국 안보협의체 '쿼드' 정상회의를 2년 만에 갖고 인도·태평양 지역에서 중국의 군사적 영향력 확대에 따른 대응 등을 협의할 것으로 알려졌습니다.이를 통해 동맹국·우방국의 지지를 다진 뒤 오는 18∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령까지 포함하는 사상 첫 미·중·러 3자 정상회담에도 나설 예정입니다.백악관은 지난 13일 3자회담 개최 계획을 확인했습니다.이날 아세안 회원국 정상들은 개막식과 회원국 정상 간 회의, 비공개 회의를 잇따라 갖고 미얀마 문제 등을 논의했습니다.주최국인 필리핀의 페르디난드 마르코스 대통령은 회원국들이 미얀마에 대해 '건설적이고 원칙에 입각한 관여'를 추구하기로 합의했다고 밝혔습니다.이는 아세안이 2021년 군사쿠데타 직후 미얀마 군사정권으로부터 받아낸 폭력 즉각 중단 등 평화 합의 5개 항목의 이행을 요구하는 기존 정책을 고수하겠다는 뜻입니다.마르코스 대통령은 미얀마 국민이 고통받는 상황에서 각국 정상들이 "미얀마를 위해 우리가 더 무엇을 할 수 있을지" 자문해야 한다면서 아세안이 평화 합의 5개 항목의 이행을 진전시킬 수 있기를 바란다고 말했습니다.올해 군사정권에서 민간 정부로 간판을 바꿔 단 미얀마 정권은 아세안과 관계 회복을 적극 추진하고 있으며, 태국·말레이시아 등 일부 회원국도 이를 지지하고 있습니다.하지만 테레사 라사로 필리핀 외교부 장관은 전날 교도통신에 미얀마와 관계 회복에 대해서는 내년 아세안 순회 의장국을 맡을 싱가포르 측에 일임할 것이라고 밝혔습니다.아세안 정상들은 또 중동 전쟁에 따른 에너지 비용 급등에 대한 공동 대응 방향을 모색하고 남중국해 영유권 분쟁의 평화적 해결 방안 등도 논의했습니다.중동산 석유·가스 의존도가 높아 전쟁으로 경제적 어려움을 겪는 회원국들은 이번에 아세안 차원의 공동 석유 비축 등 에너지 안보 강화 방안을 협의할 전망입니다.일본도 아세안의 공동 석유 비축 구상을 지원할 계획인 것으로 전해졌습니다.아세안과 중국이 가장 크게 대립하는 사안인 남중국해 문제에서는 각국 간 충돌을 방지하기 위한 남중국해 행동강령 수립 협상이 초점입니다.올해 아세안과 중국 양측은 행동강령 전체 조항 중 약 80%에서 잠정 합의에 이르는 진전을 이뤘지만, 법적 구속력 여부 등 핵심 쟁점들이 남아 있어 당초 목표인 연내 타결은 어려울 것으로 전해졌습니다.AP 통신은 정상회의 공동성명 초안을 인용해 이번 회의에서 이들 사안과 관련해 획기적인 돌파구가 마련될 가능성은 작아 보인다고 전했습니다.한편, 이 대통령은 오는 16일 한-아세안 정상회의, 한-메콩 정상회의, 17일 아세안+3(한중일) 정상회의, 동아시아 정상회의(EAS)에 잇따라 참석하고 그 사이사이 주최국 필리핀 등 여러 국가 정상과 양자 회담을 갖는 등 바쁜 외교 일정을 소화합니다.다카이치 사나에 일본 총리도 이번 회의 기간 쿼드 정상회의 등을 통해 트럼프 대통령과 대화를 타진할 방침입니다.이번 회의가 17일 마무리되면 다수 참가국 정상은 곧바로 선전으로 이동, APEC 정상회의에서 정상외교를 이어갑니다.(사진=연합뉴스)