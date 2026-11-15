이란, 두 달 만에 중동 미국 기지 또 공격…바레인군 "발사체 요격"

▲ 미국-이란

이란이 9월 초 이후 2개월여 만에 걸프 국가 내 미국 군사 시설에 대한 공격을 재개하고 있습니다.현지시간 15일 AP, AFP 통신에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 바레인 내 미군 기지의 레이더 시스템을 드론으로 공격했다고 밝혔습니다.이란 국영방송이 이날 텔레그램에 게시한 성명에 따르면 IRGC는 "바레인 알리파 헬기 기지에 있는 미국의 방공 레이더 시스템을 혁명수비대 항공우주군 소속 드론 6대로 공격했다"고 주장했습니다.바레인 내무부는 이날 전국에 2차례 경보를 발령했다고 AP는 전했습니다.이번 경보는 바레인에서 9월 이후 처음 발령된 전국 단위 경보였다고 AP는 설명했습니다.바레인 내무부는 엑스(X·옛 트위터)에도 글을 올려 "주민들은 침착함을 유지하고 가장 가까운 안전한 장소로 이동해야 한다. 공공 안전을 위해 공식 채널을 통해 소식을 확인해 달라"고 당부했습니다.IRGC의 이번 공격에 따른 피해 여부나 미국 측 입장은 확인되지 않았습니다.다만 바레인군은 이날 이란의 발사체 여러 발을 목표물에 도달하기 전에 방공시스템으로 요격했다고 밝혔습니다.IRGC는 지난 13일에도 자국군이 바레인에 있는 미국의 조기 경보 레이더를 공격해 파괴했다고 밝혔습니다.이는 9월 초 이후 IRGC가 중동 내 미국 군사 시설을 공격했다고 주장한 첫 사례였습니다.대(對)이란 군사작전을 총괄하는 미 중부사령부는 당시 이란의 공격 시도가 있었다고 확인했지만, 무력화했다고 밝혔습니다.중부사령부는 소셜미디어 엑스를 통해 "이란 혁명수비대가 바레인 내 미국 조기 경보 레이더 공격을 주장했다"면서 "IRGC는 바레인을 향해 단방향 공격 드론 2기를 발사했으나, 두 기 모두 미군에 의해 격추됐다"고 설명했습니다.한편 IRGC 해군은 이날 유조선 2척이 규정을 어기고 자국으로부터 승인되지 않은 항로를 이용해 호르무즈 해협을 통과하려다 기뢰에 부딪혀 폭발하면서 화재가 발생했다고 밝혔다고 신화통신이 보도했습니다.IRGC는 이들 유조선이 항해 시스템과 자동선박식별장치(AIS)를 끄고 해협을 은밀하게 통과하려 했다고 주장했습니다.또 다른 유조선 2척도 해협을 몰래 통과하려고 시도했지만, IRGC 해군의 경고를 받은 뒤 항로를 변경해 페르시아만 해역으로 되돌아갔다고 IRGC는 밝혔습니다.