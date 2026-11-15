"러, 우크라 종전협상 유럽 참여에 전향적 선회"

▲ 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인

우크라이나 평화협상에 유럽이 참여하는 것에 대해 부정적인 견해를 줄곧 밝혀온 러시아가 전향적인 입장으로 돌아섬에 따라 차기 협상에 유럽의 참여 가능성이 확인됐다고 유럽 전문 매체 유로뉴스가 현지시간 14일 보도했습니다.드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 현지 언론과의 인터뷰에서 "우리는 (유럽 측)협상 대표단에 조건을 부과할 수도 없고, 그렇게 하고 싶지도 않다"면서 우크라이나 평화협상에서 유럽 측을 누가 대표할지 러시아가 결정하거나 간섭할 의사가 없다고 밝혔습니다.그는 "러시아가 먼저 유럽 대표들과 대화를 나눠 그들의 입장이 평화협상 과정에 어느 정도 기여할 수 있는지 파악해야 한다"고 덧붙였습니다.유로뉴스는 페스코프 대변인의 이런 발언에 대해 러시아가 우크라이나 평화협상에 유럽 대표가 참여하는 것을 반대하지 않겠다는 뜻을 처음으로 표명한 것이라고 해석하며, 우크라이나전을 끝내기 위한 차기 평화협상에 유럽 측의 참여 가능성이 확실해졌다고 짚었습니다.페스코프 대변인은 종전까지는 유럽 대표들이 협상에 참여할 이유가 없다고 주장해 왔습니다.2022년 2월 우크라이나를 전면 침공한 러시아는 그동안 유럽이 우크라이나를 지원함으로써 전쟁을 장기화하고, 일반 시민들의 고통을 가중시키고 있다며 협상 테이블에 앉을 필요가 없다는 공식적인 입장을 견지해 왔습니다.유럽 주요국은 지난 10∼11일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 미국·러시아·우크라이나 3자 종전협상에 대표단을 보냈지만 러시아의 반대로 회의장에 들어가지 못하고 우크라이나 대표단만 별도로 만나는 등 현재까지 종전 협상에서 배제돼온 형편입니다.미국 대통령 특사인 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프는 아부다비 협상 후 모스크바로 건너가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만난 뒤 푸틴 대통령이 "(유럽의 평화 협상 참여를)한번 시도해 볼 의향이 있다"고 말했다며, 유럽의 종전협상 참여를 공식화했지만 러시아는 이를 부인했습니다.페스코프 대변인인 지난 13일에도 "유럽의 평화 의지를 파악하게 되면 그때 확대 형식의 협상 개최 여부를 결정할 수 있을 것"이라고 말하며, 유럽의 종전협상 참여 여부가 아직 결정되지 않았다고 말한 바 있습니다.한편, 유럽연합(EU)은 지난 13일 아일랜드 더블린에서 비공식 정상회담을 열고 우크라이나 종전을 위한 차기 협상에 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 폴란드 등 유럽 주요 5개국(E5)과 EU 집행위원회, 유럽 이사회 당국자로 이뤄진 팀을 꾸려 유럽 대표로 파견하기로 결정했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)