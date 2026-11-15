'강유림 21점' 선두 삼성생명, BNK 꺾고 3연승

▲ 강유림

약체로 꼽히던 여자프로농구 용인 삼성생명이 3연승을 달리며 시즌 초반 단독 선두로 치고 나갔습니다.삼성생명은 오늘(15일) 용인실내체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규리그 홈경기에서 부산 BNK를 69대 63으로 물리쳤습니다.강유림이 21점을 터뜨리며 승리를 이끌었고, 미야사카 모모나도 20점을 올리며 힘을 보탰습니다.3연승으로 4승 1패가 된 삼성생명은 인천 신한은행과 아산 우리은행(이상 3승 1패)을 공동 2위로 밀어내고 1라운드를 단독 선두에서 마쳤습니다.BNK는 2승 3패가 돼 4위에 머물렀습니다.삼성생명은 박지수가 출전한 청주 KB를 꺾은 뒤 바로 다음 날 열린 연속 경기에서도 피로를 잊은 듯 선전했습니다.전반에 강유림이 11점, 마야사카가 8점을 몰아쳤고, 이예나가 5점을 보태 1쿼터 14대 20의 열세를 뒤집고 주도권을 잡았습니다.전반에 4개의 3점 슛을 꽂았고, 2쿼터 종료 직전에는 이예나의 3점 플레이로 35대 32로 앞서 나갔습니다.3쿼터 들어 삼성생명은 더욱 힘을 냈습니다.강유림의 속공과 3점 슛이 빛을 발했고, 최혜슬의 득점까지 가세한 삼성생명은 쿼터 종료 24초를 남기고 미야사카의 3점 슛과 이해란의 자유투를 묶어 56대 45로 점수를 벌렸습니다.4쿼터 들어 BNK가 이소희와 최이샘의 연속 득점으로 5점 차로 좁혀오자 삼성생명 강유림은 3점 슛을 날리며 한숨을 돌렸습니다.전반에 3득점에 묶였던 평균 득점 1위 이해란이 4쿼터 3분 1초를 남기고 중거리 슛을 꽂아 65대 54를 만들면서 승리는 삼성생명 쪽으로 기울었습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)