'허훈 극적 3점 플레이' 프로농구 KCC, 가스공사 꺾고 5연승

▲ 환호하는 허훈(왼쪽) 허웅 형제

프로농구 디펜딩 챔피언 부산 KCC가 5연승을 달리며 시즌 초반 부진에서 벗어났습니다.KCC는 오늘(15일) 부산 사직체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 홈경기에서 경기 종료 직전 허훈의 3점 플레이에 힘입어 대구 한국가스공사를 80대 77로 따돌렸습니다.5연승을 달린 KCC는 7승 8패가 돼 공동 5위로 순위를 끌어올렸습니다.한국가스공사는 6승 9패로 공동 8위로 떨어졌습니다.루이스 킹이 21점을 올리며 공격을 이끌었고, 허훈·허웅 형제가 각각 10점과 19점을 기록하며 짜릿한 승리의 주인공이 됐습니다.경기 종료 9초를 남기고 77대 77로 맞선 상황에서 허훈이 날아올랐습니다.허훈은 상대 수비수를 앞에 두고 골밑슛을 넣은 데 이어 추가 자유투까지 성공하며 80대 77로 경기를 끝냈습니다.창원체육관에서는 창원 LG가 접전 끝에 수원 kt를 83대 81로 따돌렸습니다.LG는 7승 8패로 KCC와 공동 5위에 자리했고, kt는 6승 9패로 공동 8위가 됐습니다.고양 소노 아레나에서 열린 '공격 농구' 팀 간의 화끈한 화력 맞대결에서는 고양 소노가 원주 DB를 89대 83으로 제압했습니다.3연승을 달린 소노는 시즌 7승 9패를 기록, 종전 9위에서 단독 7위로 올라섰습니다.아울러 홈 경기 3연패 사슬도 시원하게 끊어냈습니다.반면 패배한 DB는 8승 7패가 되며 4위에 머물렀습니다.소노에서는 '에이스' 이정현이 20점을 폭발했고, 케빈 켐바오가 17점 10리바운드로 승리를 이끌었습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)