'음주운전' 고경표 "전적으로 제 잘못…활동 중단"

▲ 고경표

배우 고경표가 음주운전 사고를 낸 데 대해 사과와 함께 활동 중단을 선언했습니다.고경표는 오늘(15일) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 사과문을 올려 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못이라며, 예정된 활동을 모두 중단하겠다"고 고개 숙였습니다.그는 "새벽에 일하고 계시다 제 운전으로 위험에 처하고 놀라셨을 분들께 먼저 다시 한번 사과드린다며, 제가 한 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었다"고 적었습니다.고경표는 14일 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 면허취소 수준의 만취 상태로 자신의 승용차를 몰다 청소차를 들이받는 사고를 냈습니다.당시 상황에 대해 그는 "청소차와 부딪힌 뒤, 차를 세울 곳이 바로 눈에 띄지 않아 조금 더 가서 차를 세웠다. 차에서 내려 제가 어디를 들이받은 건지 살폈고, 환경미화원 두 분을 뵙자마자 죄송하다고 말씀드렸다"고 설명했습니다.이어 "두 분은 이미 경찰에 신고했다고 조심스럽게 말씀해 주셨다. 화를 내셔도 드릴 말씀이 없는 상황이었는데 그렇게 말씀해 주시니 더 당황스럽고 죄송해서 어디라도 숨고 싶은 심정이었다"며 "제 잘못에 대해 책임지겠다고 다시 한번 죄송하다고 말씀드리고 그 자리에서 잠시 얘기를 나누며 경찰을 기다렸다"고 덧붙였습니다.고경표는 "지금 방송 중인 프로그램과 공개를 앞둔 프로그램을 함께 만든 분들께 더 죄송하다"고 전했습니다.그는 "같이 웃으며 찍었던 장면을 제 잘못 때문에 다시 편집하고, 오래 준비한 일정을 두고 갑자기 어려운 결정을 해야 하는 분들이 계신다. 저를 믿고 불러주신 제작진과 스태프분들, 곁에서 함께해 준 동료분들께 정말 죄송하다"고 사죄했습니다.고경표의 음주운전 여파로 그가 출연했거나 공개를 앞둔 방송가에도 비상이 걸렸습니다.MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스: B사이드', '놀라운 토요일' 측은 시청에 불편함이 없도록 고경표의 출연 분량을 최대한 편집해 방송하기로 했습니다.다음 달 2일 공개 예정인 티빙 오리지널 예능 '대탈출: 도시괴담' 측도 노출 분량을 최대한 조정해 재편집할 예정이라고 밝혔습니다.오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN '보검 매직컬 2'과 21일 서울 논현동 성암아트홀에서 열릴 예정이던 팬미팅 역시 여파를 피하기 어려울 것으로 예상됩니다.고경표는 "경찰 조사에 성실히 임하겠으며, 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고 처분에 따른 모든 책임을 지겠다"고 강조했습니다.(사진=싸이더스 제공, 연합뉴스)