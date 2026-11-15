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김민석, 최민희 감찰 결과 보고 받고 윤리심판원 이첩 지시

장민성 기자
작성 2026.11.15 18:54 수정 2026.11.15 19:03 조회수
김민석, 최민희 감찰 결과 보고 받고 윤리심판원 이첩 지시
▲ 김민석 민주당 대표

김민석 민주당 대표는 오늘(15일) 최민희 최고위원의 언행 논란과 관련한 당 윤리감찰단의 감찰 조사 결과를 보고받고 윤리심판원에 이첩을 지시했습니다.

민주당은 이날 오후 공지를 내고 "김민석 대표는 최민희 최고위원에 대한 윤리감찰단의 감찰 조사 결과를 보고받고, 중앙당 윤리심판원으로 이첩을 지시했다"고 밝혔습니다.

이 같은 이첩 지시는 김 대표의 감찰 조사 지시 이후 사흘 만입니다.

민주당의 징계는 경고·당직 자격 정지·당원 자격 정지·제명 등 4가지로, 당 윤리감찰단 조사와 윤리심판원 심의를 거쳐 결정됩니다.

앞서 최 최고위원이 지난달 지역구 당원들과의 비공개 간담회에서 '이재명 대통령도 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다'는 취지로 발언한 것이 뒤늦게 알려지면서 논란이 일었습니다.

이에 김 대표는 지난 12일 당 윤리감찰단에 최 최고위원의 언행 논란과 관련한 감찰 조사를 지시한 바 있습니다.

최 최고위원은 지난 13일 "한덕수 탄핵에 반대했다는 것을 잘못 말했다"고 해명한 데 이어, 지난 14일에는 SNS를 통해 "윤석열 탄핵 후 한덕수 탄핵엔 당내 반대가 찬성보다 훨씬 많았다"는 글을 올리며 실수였음을 강조했습니다.
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