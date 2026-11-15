또 다른 '수석 합격자' 어떻게 막나…수능 대책 '주목'

<앵커>



그럼 이번 사건의 남는 궁금증들은 경제부 전형우 기자와 확인해 보겠습니다.



Q. 어떤 처벌 받나?



[전형우 기자 : 사회적으로 파장이 큰 일이어서, 최대 징역 5년 형까지 받을 수 있다는 게 전문가들 이야기입니다. 정부 업무를 방해했기 때문에, 위계에 의한 업무방해 혐의가 적용될 가능성이 큰데, 최고 형량이 징역 5년이어서 그렇습니다.]



Q. 비슷한 사례 없었나?



[전형우 기자 : 그렇습니다. 한 씨가 1차 시험에서 평균 99점이라는 황당한 점수를 받아서, 논란이 됐고 결국 자백까지 간 거란 말이죠. 만약에 적당히 틀린 답을 적어서 합격선에만 겨우 맞췄다면 티가 나지 않았을 것 아니냐, 그동안 이 정도로 좀 적당하게 점수를 받고 부정을 저지른 이런 사람들 많이 더 있지 않겠느냐 이런 불만이 수험생들을 중심으로 나오고 있습니다.]



Q. 부정 합격자 찾을 방법은?



[전형우 기자 : 네, 현실적으로 쉽지 않다는 게 전문가들 이야기입니다. 당장 이번 일도 한 씨가 자백을 하지 않았다면은, 당시 감독관들도 문제를 포착하지 못했다고 하고 CCTV도 없었기 때문에 이렇게 입증하기가 엄청 어려웠을 걸로 판단이 됩니다. 그래서 정부도 아까 보신 것처럼 이상하게 고득점인 사람들 다시 보겠다, 이 정도 대책을 내놓는 수준이거든요. 그래서 이미 부정하게 합격을 해서 자격증을 받은 사람들이 더 있는지, 이 부분을 찾기가 좀 까다로울 걸로 보입니다.]



Q. 수능 부정행위 막을 수 있나?



[전형우 기자 : 네, 지금까지 AI 안경에 집중됐었는데 이번에 갑자기 초소형 카메라다 이렇게 나왔잖아요. 이제 금속탐지기 이런 걸로도 AI 안경을 쉽게 찾아내지 못해서 감독관들한테 눈으로 확인하는 법을 공부를 시킬 정돈데, 보시는 것처럼 이렇게 작은 쌀알만한 이런 이어폰 끼고 들어와서 밖에서 불러주는 답을 받아 적는 걸 어떻게 막을 건지 미지수입니다. 교육부가 내일 수능 관련 대책을 언급할 계획인데, 수험생들이나 부모들 걱정을 어느 정도 잠재울 수 있을 지 봐야 할 것 같습니다.]