[날씨/XR] 온화하고 맑은 하루…내일부터 흐리고 비

오늘(15일)은 중국 북동지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들면서 하늘 맑게 드러났고요.



낮 동안 온화해서 깊어가는 가을을 즐기기 좋았습니다.



밤부터는 강원 동해안 지역에 빗방울이 떨어지기 시작해 내일과 모레 사이 동해안과 제주 지역을 중심으로 비가 내릴 텐데요.



양은 적게는 5에서 많게는 30mm가 예상되고 기온이 낮은 강원 산지에는 최고 5cm의 눈이 내려 쌓이겠습니다.



밤부터는 북풍을 타고 국외 먼지가 유입되면서 내일 오전까지 서쪽 지역을 중심으로는 먼지 농도 높아질 때가 있겠습니다.



내일 새벽부터 오전 사이 충청과 호남, 경남 서부 내륙 지역을 중심으로는 짙은 안개 끼는 곳이 있겠습니다.



내일 전국 하늘에 가끔 구름이 많겠고요.



밤부터는 경남 해안가를 중심으로 바람이 강하게 불어들겠습니다.



내일 아침 기온 한번 살펴보겠습니다.



서울이 8도, 대구가 7도에서 출발하고요.



낮 기온은 서울 17도, 부산은 18도로 아침과의 일교차 크게 벌어지겠습니다.



화요일과 수요일에는 전국에 비 예보가 나와 있고요.



수능일인 목요일에는 충청과 호남, 제주 지역에 비나 눈이 내리겠습니다.



수능일 아침에는 기온이 영하로 떨어지면서 6년 만에 수능 한파가 찾아오겠습니다.



날씨였습니다.



(안수진 기상예보사)