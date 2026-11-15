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'18살 보드 영재' 강준이, '최고 권위' SLS 정상

전영민 기자
작성 2026.11.15 20:45 조회수
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한국 스케이트보드 사상 첫 아시안게임 금메달리스트 18살 강준이 선수가, 세계 최고 권위의 국제 대회, SLS에서 올 시즌 두 번째 우승을 차지했습니다.

세계 최고 선수 20명이 초청받은 SLS 도쿄 대회에서 런 세션을 4위로 마친 강준이는 트릭 세션에서 대역전극을 펼쳤습니다.

첫 번째 시기에 고난도 기술 '널리 270도 노즈 슬라이드'를 완벽하게 성공한 데 이어, 공중에서 270도를 회전해 보드 뒷부분으로 레일을 타고 내려와 선두로 치고 나갔습니다.

그리고 세 번째 시기에 초고난도 기술인 '널리 백사이드 270 힐플립'을 성공해 승부에 쐐기를 박았습니다.

강준이는 지난 4월 LA 대회에 이어 SLS 대회에 두 번 출전해 두 번 다 우승을 차지하며 세계 최정상급 기량을 입증했습니다.

[강준이/스케이트보드 국가대표 : 무사히 잘 끝마친 것 같아서 다행이고, 앞으로도 계속 열심히 하겠습니다.]

15살 신지율은 SLS 데뷔전에서 3위에 올라 한국 여자 선수 역대 처음으로 메달을 목에 걸었습니다.
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