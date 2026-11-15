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'심기일전' 모레노호…흔들린 수비부터 잡는다!

이정찬 기자
작성 2026.11.15 20:44 조회수
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<앵커>

축구대표팀이 사우디전 패배를 뒤로 하고 올해 마지막 A매치 승리를 위해서 다시 뜁니다. 카타르를 상대로 '유종의 미'를 거두기 위해선 흔들린 수비를 잡는 게 급선무입니다.

카타르에서 이정찬 기자입니다.

<기자>

축구대표팀은 모레노 감독 체제로 치른 총 다섯 차례 평가전 가운데 딱 두 경기에서만 실점했는데, 무려 7골을 내줬습니다.

순간적으로 집중력을 잃고 간격이 벌어지면서 우리 스스로 상대에게 길을 열어줬습니다.

누구를 언제 어떻게 압박해야 할지 헷갈리는 모습도 나왔습니다.

[모레노/축구대표팀 감독 : 박진섭 선수와 이한범 선수 모두 1대1 상황이 되었을 때 튀어 나가 압박해야 한다는 점을 제대로 판단하지 못했습니다.]

[김민재/축구대표팀 수비수 : 그 조그마한 집중력이 떨어져서 실점을 한 것 같아서 아쉽고.] 

42년 만의 사우디전 3실점 패배를 뒤로 하고, 선수들은 마음부터 다잡았습니다.

특히 수비진들은 '다사다난'했던 2026년, 한국 축구의 마지막 A매치 승리를 위해 같은 실수를 반복하지 않겠다고 다짐했습니다.

[김지수/축구대표팀 수비수 : 다시 잘 준비해 다음 경기에서 그런 장면이 발생하지 않도록 하는 게 저희가 할 일이라고 생각됩니다.] 

주장 손흥민은 특유의 환한 미소로 회복에 집중했고, 카타르전을 끝으로 '임시 사령탑' 임기를 마치는 모레노 감독은 사우디전에 출전 시간이 적었던 선수들을 직접 지도하며 변화를 준비했습니다.

아시안컵까지 1년, 반등의 신호탄을 쏘아 올리기 위해선 그 어느 때보다 수비 집중력이 절실합니다.

(영상편집 : 박기덕, 디자인 : 김한길)
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