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첫 홈런포로 부진 탈출…"한일전 연패 깨부수고 싶다"

배정훈 기자
작성 2026.11.15 20:43 조회수
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<앵커>

아시아 프로야구 챔피언십에 나선 우리 대표팀이 현재 일본과 결승전을 치르고 있습니다. 어제(14일) 대회 첫 홈런을 터뜨려 결승 진출을 이끈 간판스타 김도영 선수, "한일전 12연패의 사슬을 깨부수고 싶다"는 각오로 결전을 치르고 있습니다.

도쿄에서 배정훈 기자입니다.

<기자>

2024년 프리미어12에서 홈런 3개를 쏘아 올렸고, 올해 WBC와 아시안게임에서도 결정적 순간마다 맹활약을 펼치며 '국제형 타자'로 성장하던 김도영은, 이번 APBC 첫 2경기에선 유독 침묵했습니다.

호주전 무안타에 이어, 일본전에선 첫 안타를 기록했지만 이후 삼진 두 개를 당하는 등 침묵했습니다.

결승 진출이 달린 어제(14일) 타이완 전에서 마침내 본 모습을 되찾았습니다.

3대 3으로 맞선 5회 결승 솔로포를 때려냈고, 잠시 타구를 바라보다 배트를 내던지고 포효하며 기쁨을 만끽했습니다.

[김도영/야구 대표팀 내야수 : 응원 소리 때문에 홈런 쳤어요. 키움 팀 응원가가 나오고 있었어요. 그래서 그걸 듣고 여기는 (도쿄돔이 아니라) 고척돔이다. 그렇게 생각하고….] 

김도영의 부활을 앞세운 대표팀은 결승 진출을 확정했고, 상대 팀 감독도 김도영에 대한 찬사를 보냈습니다.

[가오즈강/타이완 대표팀 감독 : (김도영은) 리더라고 할 수 있는 선수라서, 그가 제 실력을 발휘하면 저희로서는 좀 까다로워집니다. 김도영 선수가 계속 활약을 이어가길 기대합니다.] 

김도영은 대표팀의 첫 우승을 위해 모든 것을 쏟아붓겠다는 각오입니다.

[김도영/야구 대표팀 내야수 : 제가 (대표팀이) 있는 동안 일본을 아직 이긴 적이 없어서 그걸 깨부수고 싶은 마음은 있습니다. 정말 남아있는 힘까지 다 쓰고 마무리하겠습니다.]

(영상취재 : 양두원·이찬수, 영상편집 : 황지영, 화면출처 : KBO)
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