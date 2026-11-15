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[단독] "어려도 너무 어려" 13살도 데뷔…아이돌 인권 "내년 첫 전수조사"

김경희 기자
작성 2026.11.15 20:40 수정 2026.11.15 20:54 조회수
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<앵커>

최근 K팝 무대에선 15살 안팎의 청소년 아이돌을 쉽게 볼 수 있습니다. 여러 보호장치에도 불구하고, 잠은 제대로 자는지, 잘 쉬는지 같은 우려가 끊이지 않자, 정부가 처음으로 대대적인 실태조사에 나섭니다.

김경희 기자의 단독보도입니다.

<기자>

노래 한 곡으로 돌풍을 몰고 온 그룹 A2O 라이트입니다.

멤버 9명 모두가 19세 미만으로, 13살 멤버도 3명이나 됩니다.

이들과 함께 지난달 데뷔한 A2O 소울도 멤버 15명 중 13명이 미성년자입니다.

올여름 데뷔한 7인조 걸그룹 튜이드 역시 멤버 1명만 20살 성인일 뿐 6명은 19세 미만입니다.

이들 청소년 보호를 위해 학습권, 휴식권, 수면권 등 기본 인권 보장 조치가 반드시 계약에 포함되도록 법에 명시돼 있습니다.

활동 시간 역시 일부 예외가 있지만 밤 10시부터 새벽 6시까지 원칙적으로 금지입니다.

하지만, 케이팝 산업의 특성상 현장에서 밤 10시 퇴근을 적용하긴 쉽지 않습니다.

[메이/그룹 리센느 멤버 (지난 8월 19일, 당시 18세) : (LA 케이콘 마지막) 무대에 올라가기 전에 뒤에서 '그런데 미성년자 멤버분들은 못 올라가신다.' 나도 너무 너무 올라가고 싶었단 말이야. 저랑 제나는 미성년자라서 못 올라갔어요.]

청소년 아이돌의 기본권 침해 논란이 외신에까지 보도되는 등 잡음이 끊이지 않자, 정부가 내년부터 대대적인 전수조사에 나서기로 했습니다.

기획사별 소속 청소년 규모와 연령대, 그리고 제대로 권리가 보장되는지 등을 모든 청소년 당사자들에게 직접 확인하겠다는 겁니다.

[김유미/문화체육관광부 대중문화산업과장 : 별도의 실태조사를 실시하여 현황을 제대로 파악하고 기존의 심리 상담이나 법률 자문도 지속 확대할 예정입니다. 그리고 표준계약서 같은 경우도 개선 사항이 필요한지 다시 검토할 예정입니다.]

케이팝 산업의 지속적인 발전을 위해서라도 청소년 아티스트 인권 보호를 강화해야 한단 지적입니다.

(VJ : 오세관, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 김민영, 영상출처 : A2O엔터테인먼트·더뮤즈엔터테인먼트)
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