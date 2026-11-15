"월 1억 번다더니 환불도 안 돼"…부업 강의 피해 '눈덩이'

<앵커>



"하루 몇 시간만 투자하면 큰돈 벌 수 있다", 요즘 유튜브에서 흔히 볼 수 있는 '부업 강의' 광고입니다. 그런데 이런 광고 보고 몇 백만 원씩 냈다가 원하는 강의 듣지도 못하고, 환불까지 제대로 못 받는 피해가 속출하고 있습니다.



박세원 기자가 취재했습니다.



<기자>



한강이 내려다보이는 고급 아파트.



20대 남성이 컴퓨터 한 대만으로 거액을 번다며 일상을 공개합니다.



[자고 일어나서 컴퓨터 가서 일하고, 다시 눕고.]



중국 이커머스에서 34억 원을 벌었다며 국세청 자료까지 내보입니다.



이 유튜브 영상의 하단 링크를 타고 들어가 보니, 이렇게 쉽게 큰 수익을 올릴 수 있는 방법을 알려준다는 온라인 강의 광고로 이어집니다.



육아 중 부업을 찾던 30대 A 씨는 이 광고를 보고 239만 원을 결제했습니다.



싼값에 식료품을 납품받아 중국 이커머스 사이트에 올려 수익을 올릴 수 있게 해준다는 강의였지만 A 씨는 약속된 정보는 하나도 받지 못했다고 주장합니다.



1대1 밀착 상담을 해준다고 했지만 이마저도 이뤄지지 않았다고 합니다.



[A 씨/피해 수강생 : 자기가 갖고 있는 독점적인 거래처를 제공을 했어야 됐고 그게 하나도 이루어지지 않은 거예요.]



449만 원짜리 강의를 결제한 50대 B 씨는 의심이 들어 바로 취소하고 두 시간 만에 환불을 요구했는데도 위약금 10%를 떼였습니다.



[B 씨/피해 수강생 : 인당 월 300만 원에서 500만 원 정도는 문제없이 벌어진다. 근데 생각해 보니까 (중국 이커머스)에서 그렇게 벌어지나 싶기도 하고.]



해당 강의를 판매해 온 업체를 찾아가 보겠습니다.



사무실 안쪽엔 짐이 쌓여 있고 바닥엔 이렇게 간판이 떨어져 있습니다.



해당 강사는 현재 연락이 두절된 상태로, 경찰은 강사를 사기미수 혐의로 입건해 소재를 파악하고 있습니다.



최근 이런 고액 온라인 부업 강의 피해는 유튜브 바람을 타고 늘어나고 있습니다.



[신정수/변호사 : 기망으로 재산상 이익을 취득한 것이기 때문에 사기죄로 처벌받을 수 있습니다.]



쉽게 고수익 낼 수 있다는 과장 광고에 현혹되기 전에, 강사 전문성과 환불 규정을 꼼꼼히 따져봐야 한단 지적입니다.



(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 장현기, VJ : 김형진, 디자인 : 손호석)